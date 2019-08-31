2019-08-31T21:13:07+03:00
Спорт

«Ротор» дома проиграл «Торпедо» - 0:2

Матч 11 тура Олимп - Первенства ФНЛ в Волгограде запомнится поражением сине-голубых и рекордом посещаемости [фото, видео]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Матч Ротор - Торпедо смотрели более 36 тысяч человек на стадионе.Матч Ротор - Торпедо смотрели более 36 тысяч человек на стадионе.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Матч 11 тура Олимп - Первенства ФНЛ 2019-2020 между «Ротором» и московским «Торпедо», который прошел 31 августа на «Волгоград Арене», завершился полной победой московской команды со счетом 0:2. Эта игра прошла при полных трибунах. Волгоградские болельщики в отличие от своей команды второй раз подряд ставят рекорды посещаемости. Поддержать сине-голубых на стадион в день города пришли 36 219 человек. Но то ли футболистов «Ротора» пугает такая поддержка, то ли родные стены перестали помогать, то ли соперник действительно на голову выше, хотя в турнирной таблице их разделяет всего две позиции.

Мальчишки принесли рисунки. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Мальчишки принесли рисунки.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сине-голубые пропустили мяч уже на пятой минуте первого тайма. У черно-белых отличился Игорь Лебеденко. «Ротор» ушел в оборону, хотя футболисты «Торпедо» регулярно находили в ней бреши. На перерыв команды ушли со счетом 0:1.

Болельщики "Ротора" до последнего верили в победу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Болельщики "Ротора" до последнего верили в победу.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Матч "Ротор" - "Торпедо". 11 тур Олимп - Первенства ФНЛ 2019-2020.Екатерина СИМОХИНА

Но и во втором тайме от своей команды волгоградские болельщики ударов в створ почти не увидели. Голевой момент у ворот «Торпедо» сине-голубые создали лишь на 90-й минуте матча. Но московскую команду спас голкипер.

Матч завершился со счетом 0:2. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Матч завершился со счетом 0:2.Фото: Екатерина СИМОХИНА

На последних секундах матча «Торпедо» подтвердило, что не зря занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ. Второй мяч в ворота «Ротора» влетел в добавленное время на 90-й минуте. Точку в игре поставил Александр Рязанцев. «Торпедо» увозит из Волгограда три очка и сохраняет свое первое место.

"Ротор" (главный тренер Игорь Менщиков) - "Торпедо" (главный тренер Николай Савичев): послематчевая пресс-конференция.

Кстати, по посещаемости «Ротор» побил не только свой собственный рекорд, но и обошел по числу зрителей тестовый матч в Калининграде 12 мая 2018 между «Балтикой» и «Тюменью», где было 35 тысяч человек. Теперь у Волгограда третье место в истории ФНЛ по количеству болельщиков на трибунах. Также «Ротор» сохранил и третье место в турнирной таблице. Только от лидера его теперь отделяет шесть очков, а не три.

Матч "Ротор" - "Торпедо". Прощальное ху.Екатерина СИМОХИНА

Олимп-Первенство ФНЛ 2019/2020. 11 тур. 31 августа 2019 года.

«Ротор» - «Торпедо Москва» - 0:2 (0:1)

«Ротор»: Нестеренко, Ненахов, Байрыев, Хомуха (Булия, 78), Пискунов (Попов, 90), Ткачук (Горбунов, 63), Фатуллаев, Алейник, Султонов, Муллин (Евсеев, 64), Саная.

«Торпедо Москва»: Кеняйкин, Шоркин, Божин, Самсонов (Елисеев, 86), Шишкин, Галоян (Багаев, 57), Лях, Магаль, Рязанцев (к), Лебеденко (Самошников, 53), Сергеев (Калугин, 79).

Голы: Лебеденко, 4; Рязанцев, 90+3.

Предупреждения: Кеняйкин, 90+2

ИСТОЧНИК KP.RU

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