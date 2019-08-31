2019-08-31T15:08:47+03:00
Происшествия

Остался без присмотра: под Волгоградом годовалого мальчика загрызла соседская собака

Ребенок скончался на руках врачей, которые везли его в больницу
Юлия Данильченко
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Эта собака загрызла малыша. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.Эта собака загрызла малыша. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.
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Буквально несколько часов назад в карете «скорой помощи», ехавшей в одну из больниц Волгоградской области, умер годовалый мальчик. Ребенка растерзала собака. Трагедия случилась в обед 31 августа в одном из поселков Нехаевского района при странных обстоятельствах. Дома в этот момент находились мама и еще четверо детей - все до тринадцати лет. Папа в этот момент был в отъезде, он работал в другом городе. Мама стирала белье и попросила одного из детей присмотреть за младшеньким, но вопреки всему малыш остался совершенно один. Ребенок беспрепятственно вышел во двор, а затем на улицу и никто его не хватился.

- Он самостоятельно дошел до соседнего участка, где находилась на привязи собака. В какой-то момент пес накинулся на ребенка. Крики малыша услышала его мать, которая в это время была занята домашними делами. Женщина отбила сына от агрессивного животного и незамедлительно вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Спасти мальчика не удалось, по пути в больницу он скончался, - рассказала КП-Волгоград старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

На место прибыли следователи Урюпинского МРсО. Они разбираются в обстоятельствах трагедии. Будет ли возбуждено уголовное дело и в отношении кого – покажут результаты проверки. Известно, что многодетная семья на учете не состоит и характеризуется положительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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