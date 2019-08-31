Три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда

Небо над волгоградским аэропортом всю ночь на 31 августа было неспокойное: сразу три борта совершили экстренную посадку из-за плохого самочувствия пассажиров и небольшого ЧП на одном из них. Первый рейс «Красноярск-Симферополь» попросил помощи около одиннадцати часов. Как сообщил экипаж, 35-летней женщине внезапно стало плохо. В 23:10 борт уже находился в воздушной гавани, где караулила «скорая». Пациентку срочно доставили в ГБУЗ "ГКБ СМП №25", где ее обследовали и отправили на амбулаторное лечение.

После полуночи экстренную посадку запросил «Грозный-Внуково». Здесь произошло небольшое ЧП: в гидросистеме упал уровень жидкости. Ровно 02:36 самолет приземлился на полосе. Так как на борту находилось 137 человек, к месту оперативно направили 6 бригад медиков. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

До семи утра было тихо, а в 07:12 рейс «Баку-Москва» изменил направление в сторону Волгограда. Как сообщили КП-Волгоград в пресс-службе администрации Волгоградской области, помощь потребовалась 62-летнему мужчине из Азербайджана, который проживает в Германии. Из аэропорта его госпитализировали в больницу №25, где он находился под наблюдением. К обеду пациента в состоянии средней тяжести перевели в кардиологическое отделение того же медучреждения.

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