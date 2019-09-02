Выдержит тонны оборудования и зрителей: поле «Волгоград Арены» закрывают покрытием

В субботу волгоградский «Ротор» сыграл последний матч этого лета на «Волгоград Арене», а уже в ночь на воскресенье на поле началась подготовка к первому в истории концерту на нашем стадионе. В пятницу, 6 сентября, в Волгограде выступит группировка «Ленинград». Команда всегда устраивает крутое шоу с качественным светом и звуком, а значит, привезет с собой тонны оборудования. Плюс сцена и десятки тысяч зрителей, которые будут отрываться под «Лабутены» и в «Питере пить»… Как всё это выдержит наш газон топовых сортов ведущих мировых производителей травы? На который даже дышать боятся, а следят за ним агрономы почти как врачи за младенцами в инкубаторах. «КП-Волгоград» поговорила со специалистами, которые уже закрыли часть поля защитным покрытием.

- Как же газон продержится столько времени без воздуха и света? - спрашиваем у специалиста фирмы МОИЭК. Дмитрий Лязников руководит работами на объекте «Волгоград Арена». Эта компания и занимается в данный момент укладкой защиты поля.

На поле уже идет подготовка к первому концерту в истории стадиона.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Мы пока не закрываем все поле. Уложили сейчас техническое покрытие только в той зоне, где технический персонал занимается установкой оборудования.

- То есть газону вредно находиться без солнечный лучей?

- Вредно, только если больше двух недель. Через пластиковое покрытие, которое мы укладываем на поле, газон можно даже поливать. А вообще оно выдерживает мощные нагрузки, равномерно распределяет давление на поле.

- Вес всех зрителей и оборудования выдержит?

- Максимальная нагрузка, которую покрытие выдерживает – 4 тонны на квадратный метр. Во время концерта на квадратном метре будут находиться около 4 человек. Конечно, они весят гораздо меньше.

Каждый квадратный метр покрытия выдерживает до 4 тонн нагрузки.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Рабочие уже не первый день монтируют оборудование, разбирать его после концерта планируют тоже несколько дней. Но все это займет меньше двух недель, поэтому волгоградцам переживать за газон не стоит. Можно петь, плясать и стоять на ушах. К тому же компания МОИЭК работала на четырех стадионных концертах, в том числе на аренах Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Самары.

А волгоградский «Ротор» следующий домашний матч проведет здесь 14 сентября – к нам приедет воронежский «Факел».