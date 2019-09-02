Астраханец, лишенный прав, сбил на машине друга, сжег свою «Ладу» и сбежал

Эта история из серии «очевидное-невероятное» произошла в селе Николаевка Астраханской области. Два друга - 42 летний житель Белгородской области и 38-летний местный мужчина - начали «праздновать» 1 сентября с раннего утра. А чтобы не «мозолить» глаза односельчанам, выпившие мужчины решили поехать в степь и продолжить распивать напитки там. Но, свернув с дороги, «Лада Гранта» застряла в поле. Астраханец попросил друга подтолкнуть автомобиль. Как только мужчина оказался возле багажника водитель нажал на газ. Вот только передачу он перепутал: и вместо передней включил заднюю. Друг оказался под колесами.

Испугавшись, астраханец, вместо того, чтобы вызвать «скорую» и убедиться в состоянии белгородца, скрутил с машины госномера, подпалил авто, и бросился наутек.

Завидев пожар, селяне вызвали спасателей. Когда пожарные тушили огонь, они заметили мужчину, который выглядывал из камыша. Астраханец решил сдаться и все рассказал, а спасатели уже вызвали на место полицию и медиков.

- Белгородец остался жив. Его с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными ушибами госпитализировали. А владельца «Лады» задержали сотрудники ГИБДД, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

Когда правоохранители стали проверять астраханца по базе, им стало ясно, почему он так испугался. Дело в том, что его уже не раз ловили пьяным за рулем. На нем «висит» 23 неоплаченных штрафа. В 2018-м его лишили водительских прав на полтора года за отказ от медосвидетельствования. А в декабре он вновь сел за руль выпившим, и на него уже завели уголовное дело за повторное вождение в нетрезвом виде. Суд лишил его прав еще на два года. Но, как видите, на путь исправления он так и не стал.

- В этот раз он вновь отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По факту вождения без прав и отсутствия страхового полиса составлены административные протоколы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - в астраханском Главке.