Самые яркие моменты дня города 2019 в Волгограде

В выходные 31 августа и 1 сентября 2019 года Волгоград отметил юбилейный 430-й день рождения. Пожалуй, этот день города был самым нескучным за последние годы. Помимо традиционных мероприятий в программе были новинки - театральный карнавал, шоу флайбордистов, гастрономический фестиваль. Порадовал волгоградцев выбор приглашенной звезды - под Елку танцевали и пели и стар, и млад. Фейерверк горожане тоже оценили. Как и подарок от властей в виде бесплатного проезда в трамваях и троллейбусах в праздничные дни. Всего за два дня праздничные площадки посетили более 200 тысяч человек. Корреспонденты «КП-Волгоград» выбрали самые-самые события праздника.

САМОЕ СВЕЖЕЕ: АКВАШОУ И ПАРУСНАЯ РЕГАТА

31 августа одно из самых ярких событий прошло на набережной Волги. У подножия «Волгоград Арены» гремела музыка, а на воде, обдавая зрителей освежающей россыпью брызг, летали и показывали головокружительные трюки флайбордисты. Здесь же стартовала парусная регата «Кубок Сталинграда».

Выступление сборной по гидрофлаю.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На набережной было свежо.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

САМОЕ СТИЛЬНОЕ: ВКУСНОМАРКЕТ

Самым стильным событием дня города стал гастрономический фестиваль ВкусноМаркет. Волгоградцев накормили вкусно и красиво. Отведать можно было не только творения рестораторов, но и бесплатной каши из полевой кухни. Со сцены звучала живая музыка, передохнуть можно было в нескольких местах за столиками или прямо на траве. Комсомольский сад, где проходил не только фестиваль еды, но и фольклорный праздник, пожалуй, стал самой уютной локацией праздника.

Фестиваль еды предложил несколько уютных локаций.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Отдохнуть, послушать музыку и вкусно поесть предложил ВкусноМаркет.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

САМОЕ КРАСИВОЕ: ЦАРИЦЫНСКИЙ БАЛ И ПРОМЕНАД

Одним из самых красивых зрелищ стали Царицынский променад конца 19 века и Царицынский бал у музея в пойме Царицы. Красивые пары танцевали вальс, менуэт и полонез под живую музыку симфонического оркестра музыкального театра.

На Царицынском балу танцевали менуэт, полонез и вальс.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцы прогулялись по царицынскому променаду.Фото: Екатерина СИМОХИНА

На тысячах фото с праздника останутся живые скульптуры, которые окружили фонтан «Искусство» на набережной. Здесь и стрельцы, и сталинградский фонтан с пионерами и крокодилом, и танцовщицы, и ангел-хранитель.

Живые скульптуры остались на тысячах фото горожан.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

много развлечений было для детей.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

САМОЕ УНЫЛОЕ: ЦВЕТОЧНЫЙ ДЖЕМ

А вот конкурс флористических и ландшафтных композиций «Цветочный джем» себя, кажется, полностью изжил. Ни разу он не был таким унылым, как в этом году. Уже к полудню половина цветов завяли и навевали на зрителей грусть и тоску.

Цветы завяли уже к полудню.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Глаз композиции почти не радовали.Фото: Екатерина СИМОХИНА

САМОЕ БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ: ФУТБОЛ И АВИАШОУ

Самым большим разочарованием выходных стало поражение «Ротора». Сине-голубые всухую проиграли лидеру первенства ФНЛ московскому «Торпедо» со счетом 0:2. Волгоградские болельщики в отличие от своей команды второй раз подряд ставят рекорды посещаемости. На стадион в день города пришли 36 219 человек. Но то ли футболистов «Ротора» пугает такая поддержка, то ли родные стены перестали помогать, то ли просто соперник на голову выше, хотя в турнирной таблице их разделяет всего две позиции.

Огорчила многих волгоградцев и отмена авиационного показа, который был запланирован на 1 сентября.

"Ротор" не смог порадовать болельщиков.Фото: Екатерина СИМОХИНА

САМОЕ ДАЛЕКОЕ: ВЫСТАВКА ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

Многие отметили, что посмотреть все события праздника было весьма трудно из-за того, что несколько площадок были разбросаны по городу. Чтобы обойти их все, волгоградцы намотали десятки километров. А выставка необычных трамваев и троллейбусов, которую разместили на старом кольце на 7-й Гвардейской, пользовалась бы куда большим интересом, если бы туда не пришлось ехать специально всего на несколько минут.

Трамваи были слишком далеко от остальных площадок праздника.Фото: Екатерина СИМОХИНА

САМОЕ ЯРКОЕ: КАРНАВАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ

Самым ярким событием дня города 2019 стало карнавальное шествие «Волгоградская маска». Хотя это был не карнавал в прямом смысле, а, скорее, театрализованное шествие, в котором собрали разные моменты из истории Царицына - Сталинграда - Волгограда. В одной колонне прошли стрельцы и бояре, красноармейцы и пионеры, юнармейцы, артисты цирка и спортсмены. Здесь можно было увидеть артистов всех волгоградских театров. Было много детей. А замыкали шествие байкеры «Ночные волки» и красивые девушки на велосипедах.

Шествие стартовало с улитцы Советской.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Это событие запомнится надолго.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Велодевичник замыкал шествие.Фото: Екатерина СИМОХИНА

САМОЕ МАССОВОЕ: КОНЦЕРТ ЕЛКИ

Уже давно на концерт на Центральной набережной не собиралось так много народа. Выбор хедлайнера пришелся волгоградцам по душе. Послушать Елку пришли более 30 тысяч человек. Перед концертом певица прогулялась по набережной и даже призналась Волгограду в любви. Горожане ответили ей взаимностью: с удовольствием подпевали, танцевали, включали огоньки. А Елка не только пела, но и много говорила – о жизни, о любви, о мудрости. Правда ответной реакции публики не видела, потому что сцену отгородили от людей рядами вип-трибун.

Елка собрала аншлаг на набережной.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

САМОЕ ЗРЕЛИЩНОЕ: САЛЮТ

Финальным и очень зрелищным аккордом праздника стал фейерверк. Это была настоящая огненная феерия с уникальным стометровым огнепадом, кометами, фонтанами и водопадами. И даже несмотря на поздний час после салюта горожане не торопились расходиться по домам.

Фейерверк получился красивым и "богатым".Фото: Екатерина СИМОХИНА

ПРАЗДНИК В ЦИФРАХ

Более 200 тысяч волгоградцев побывали на празднике.

300 кубометров мусора оставили горожане после себя, следили за чистотой более 160 дворников и 50 единиц коммунальной техники.

Более 400 единиц общественного транспорта вышли на линии в день города,

более 560 тысяч пассажиров они перевезли.

Подробнее о празднике читайте в нашей онлайн-трансляции.