В Волгограде Александр Бастрыкин открыл самый крупный кадетский корпус СК в стране

День знаний в лицее имени Слипченко в этом году получися особым по двум причинам. Первая – теперь это не мужской педагогический лицей имени Слипченко. Заведение получило новый статус кадетского корпуса СКР имени Слипченко 29 августа. Вторая – на открытие приехал из Москвы глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Именно он приветствовал курсантов на торжественной линейке.

Напутственное слово кадетам сказал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Фото: СК РФ

Ребят, их родителей и высоких гостей встречал Волгоградский военный оркестр. Мальчишки (заведение останется сугубо мужским) выслушали напутствие на учебный год.

- Сегодня в наши ряды будущих следователей вливается волгоградский кадетский корпус. Уверен, что обучающиеся в нем ребята также будут чтить традиции офицерства, помнить и уважать бессмертный подвиг предков на сталинградской героической земле, а коллектив корпуса внесет достойный вклад в развитие лучших традиций лицея, на безе которого создан кадетский корпус, - выразил надежду главный следователь страны.

Поздравил ребят и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В кадетском корпусе будут готовить будущих следователей.Фото: Юлия Данильченко

Учиться в корпусе будут те же школьники, что занимались в лицее. Всего - 360 кадетов с 7 по 11 классы. Обучение полностью бесплатное. В основном среди учеников – ребята из сельской местности. Именно такой принцип отбора был еще в лицее. Педагогический состав сохранили.

Ребята будут здесь учиться с 7 по 11 классы. Фото: СК РФ

Кадетский корпус устроен по принципу интерната. То есть ребята будут здесь не только учиться, но и жить. Если раньше большое внимание уделялось педагогике, то сейчас курсантов будут готовить к поступлению в академии СКР и следственной работе. То есть особый упор будут делать на юриспруденцию.

Это третье подобное заведение в стране. Первое в Москве, второе в Санкт-Петербурге. Но в Волгограде – самый крупный кадетский корпус СКР.