Волгоградцы любят свой город за парки и общественный транспорт

Волгоград - постоянный участник всевозможных рейтингов. И к сожалению, наши позиции в большинстве случаев оставляют желать лучшего. Особенно в тех случаях, когда спрашивают мнение самих жителей. Поэтому не случайно, что в рейтинге нестоличных городов, который составил Superjob, мы оказались на последнем месте. Ведь спрашивали самих горожан. Всего в исследовании приняли участие 22 города по тысяче человек в каждом. Вопрос был такой: нравится ли им жить в своем городе? Также респондентам нужно было оценить основные сферы жизни.

На первое место попала Тюмень – традиционный лидер большинства рейтингов. 92 процентам жителей нравится свой город. На втором месте Казань и Сочи – по 90 процентов и на третьем месте – Краснодар с 88 процентами оптимистов. И только 52 процентов волгоградцев довольны жизнью в родном городе. Кстати, это довольно высокая цифра по сравнению с предыдущими годами. И связано это, в первую очередь, с проведением чемпионата мира по футболу, когда в Волгограде навели порядок: отремонтировали дороги, обустроили парки, обновили больницы.

Рейтинг проводят с 2014 года. Вот как изменилось отношение волгоградцев. Безопасность устраивает 7 процентов опрошенных (было 3), школы и детские сады 13 процентов (было пять), общественный транспорт 18 (было 10). Больше стало и доброжелательных людей - 9 процентов (было 6). Самый большой подъем в оценке парков и скверов. За пять лет процент положительных оценок увеличился с 8 до 23. Даже "доступность хорошей работы" поднялась с 2 до 5 процентов.

Хуже, по мнению волгоградцев, стала сфера развлечения: кино, кафе и рестораны. Возможно, мы стали требовательней к качеству отдыха, а возможно, на него остается слишком мало денег.