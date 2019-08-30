2019-08-30T10:42:51+03:00
Общество

Гендиректор ООО «Газпром газораспределение Волгоград» поздравил волгоградцев с Днем города

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Александр Сидоров.Александр Сидоров.
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Александр Сидоров, генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Волгоград»:

Жители Волгограда могут по праву гордиться историей родного города, живописной природой, спортивным и культурным наследием.

Страницы истории запечатлели немало тяжелых испытаний и потрясений, выпавших на долю нашего города, особенно в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся и восхищаемся силой, мужеством и стойкостью защитников Сталинграда, переживших все лишения в борьбе с немецкими захватчиками. Своими руками они поднимали Сталинград из руин, заново создав прекрасный город на Волге. Наша задача – продолжать начатое ими дело!

Наш славный город меняется с каждым годом - обустраиваются скверы и парки, создаются спортивные и детские площадки.

Уважаемые жители Волгограда, спасибо вам за чуткое отношение к родному городу, бережное отношение к истории! Будущее нашего города зависит от каждого из нас!

Пусть праздник, посвященный Дню рождения города, будет ярким и запоминающимся!

Желаю Волгограду дальнейшего развития и процветания, а его жителям - крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия!

С праздником, Волгоград!

С праздником, Волгоград! Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С праздником, Волгоград!Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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