Уже несколько месяцев волгоградцы и волжане стоят в нескончаемых пробках на плотине Волжской ГЭС. На мосту с весны идет капитальный ремонт. Первый этап обещают завершить до конца 2019 года, полностью восстановить движение - к концу 2021-го. А пока - постоянные пробки, нервы, желание побыстрее проскочить и, как следствие, аварии, которые только увеличивают время простоя в заторе на плотине. Недавно в ДТП на ГЭС двое погибли, шесть человек ранены, шестилетнему мальчику оторвало руку. На виновника аварии завели уголовное дело. Накануне случилась еще одна массовая авария с тремя пострадавшими. Тем временем водители с хамами на дороге борются своими методами. В сети же бурно обсуждают, стоит ли их так «наказывать».

Накануне в сети появилось видео с регистратора, на котором запечатлен очередной «урок» на участке с реверсивным движением. Особо «продвинутый» водитель на семерке пересекает двойную сплошную и выскакивает на встречку прямо перед автомобилем, из которого идет съемка. Это вполне могло бы стать очередным лобовым столкновением, если бы не низкая скорость. Наглую «семерку» пару минут не пропускает ни один водитель.

ghest_volgograd Волгоградцы не пропустили лихача, выехавшего на встречку на Волжской ГЭС

- Интересно, тому кто снимал легче стало от того, что он не пропустил человека? Какие все принципиальные. Вы попробуйте сами хотя бы неделю ездить по правилам и ничего не нарушать, - заявляют одни.

В начале августа на ГЭС случилась жуткая авария с двумя погибшими.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Ай, красавчик, - поддерживают преградившего автохаму дорогу водителя другие. - Ничего не может оправдать езду по встречке. Сколько горя людям принесла такая езда.

А это ДТП произошло из-за выехавшего на встречку водителя 29 августа.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Можно было пропустить! Уверен, если мы будем вежливы друг другу, не важно по правилам или нет, то это добро вернется каждому и аварий жутких станет меньше, и пробок меньше, - парируют другие.

- Надо было до поста ГАИ задом гнать, - уверены третьи.

Момент жуткой аварии на Волжской ГЭС Волгоград, где погибли два человека и шесть ранены.

Тем временем с 1 сентября автомобильный трафик традиционно увеличится. А волжанам и волгоградцам придется каждый день простаивать в пробке чуть дольше, чем летом.

А как вы считаете, как нужно наказывать автохамов? Оставляйте свое мнение в комментариях.