Коллектив волгоградского филиала «Капитал Медицинское Страхование» поздравляет жителей с Днем города и Днем знаний!
Желаем, чтобы наш любимый город развивался, процветал, рос и молодел! Желаем жителям красивых и уютных домов, ухоженных дворов, чтоб у всех были счастливые улыбающиеся лица, чтобы дети росли в комфорте, учились в современных школах, а старики не чувствовали себя забытыми. Пусть каждый житель гордится своим городом!
По поручению Президента РФ В. В. Путина в 2016 году создана служба страховых представителей, деятельность которых в первую очередь направлена на решение вопросов, связанных с получением доступной и качественной медицинской помощи.
Страховые представители - это специалисты страховой компании, прошедшие специальное обучение, в обязанности которых входят функции по сопровождению пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи, курирование хода лечения и оказание при необходимости правовой поддержки.
Теперь это не обезличенный страховщик, выдавший полис, а активный помощник в организации лечения, консультант пациента по любым вопросам, связанным с системой здравоохранения, эксперт в разрешении спорных ситуаций.
Именно страховой представитель может оперативно, аргументированно, конструктивно, с четким знанием норм закона разговаривать с администрацией лечебного учреждения.
Страховых представителей часто называют «менеджерами здоровья».
Это ваш личный консультант:
- по вопросам прав и обязанностей в сфере охраны здоровья и ОМС;
- по всем вопросам оказания медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования;
- по вопросам выбора медицинской организации и врача.
Страховой представитель:
- информирует Вас о возможности прохождения профилактических мероприятий (профосмотры, диспансеризация) в целях раннего выявления и предупреждения развития опасных заболеваний;
- напоминает о необходимости своевременного посещения и соблюдения рекомендаций лечащего врача при наличии заболевания (диспансерное наблюдение);
- предоставляет информацию об оказанной Вам медицинской помощи (оформление по запросу соответствующей официальной справки).
Поводом для обращения к страховому представителю может быть:
- отказ в записи на прием к врачу при наличии направления терапевта;
- отказ в направлении на бесплатные анализы;
- принуждение оплатить медицинские услуги по направлению лечащего врача;
нарушение сроков для сдачи анализов и госпитализации по направлению лечащего врача;
- отказ в бесплатном предоставлении лекарственных препаратов, медицинских изделий, питания - всего, что предусмотрено Программой госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи (в т. ч. программой ОМС);
- иные случаи, когда Вам кажется, что Ваши права нарушают.
Обращаться к своему страховому представителю нужно в любых возникших вопросах при получении медицинской помощи - лучше предупредить возникшие проблемы и своевременно получить профессиональную консультацию. Своевременное обращение к Вашему страховому представителю может спасти Вас не только от неправомерных финансовых расходов при получении медицинской помощи, но и может спасти Вашу жизнь.
Мы заботимся о вашем здоровье, позаботьтесь о нем и вы!
Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Волгоградской области:
г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 30а.
8-800-100-81-02 (круглосуточно).
Телефон контакт-центра: 8-8442-55-01-65 с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00.
Сайт www.kapmed.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU