Коллектив волгоградского филиала «Капитал Медицинское Страхование» поздравляет жителей с Днем города и Днем знаний!

Желаем, чтобы наш любимый город развивался, процветал, рос и молодел! Желаем жителям красивых и уютных домов, ухоженных дворов, чтоб у всех были счастливые улыбающиеся лица, чтобы дети росли в комфорте, учились в современных школах, а старики не чувствовали себя забытыми. Пусть каждый житель гордится своим городом!

По поручению Президента РФ В. В. Путина в 2016 году создана служба страховых представителей, деятельность которых в первую очередь направлена на решение вопросов, связанных с получением доступной и качественной медицинской помощи.

Страховые представители - это специалисты страховой компании, прошедшие специальное обучение, в обязанности которых входят функции по сопровождению пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи, курирование хода лечения и оказание при необходимости правовой поддержки.

Теперь это не обезличенный страховщик, выдавший полис, а активный помощник в организации лечения, консультант пациента по любым вопросам, связанным с системой здравоохранения, эксперт в разрешении спорных ситуаций.

Именно страховой представитель может оперативно, аргументированно, конструктивно, с четким знанием норм закона разговаривать с администрацией лечебного учреждения.

Страховых представителей часто называют «менеджерами здоровья».

Это ваш личный консультант:

- по вопросам прав и обязанностей в сфере охраны здоровья и ОМС;

- по всем вопросам оказания медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования;

- по вопросам выбора медицинской организации и врача.

Страховой представитель:

- информирует Вас о возможности прохождения профилактических мероприятий (профосмотры, диспансеризация) в целях раннего выявления и предупреждения развития опасных заболеваний;

- напоминает о необходимости своевременного посещения и соблюдения рекомендаций лечащего врача при наличии заболевания (диспансерное наблюдение);

- предоставляет информацию об оказанной Вам медицинской помощи (оформление по запросу соответствующей официальной справки).

Поводом для обращения к страховому представителю может быть:

- отказ в записи на прием к врачу при наличии направления терапевта;

- отказ в направлении на бесплатные анализы;

- принуждение оплатить медицинские услуги по направлению лечащего врача;

нарушение сроков для сдачи анализов и госпитализации по направлению лечащего врача;

- отказ в бесплатном предоставлении лекарственных препаратов, медицинских изделий, питания - всего, что предусмотрено Программой госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи (в т. ч. программой ОМС);

- иные случаи, когда Вам кажется, что Ваши права нарушают.

Обращаться к своему страховому представителю нужно в любых возникших вопросах при получении медицинской помощи - лучше предупредить возникшие проблемы и своевременно получить профессиональную консультацию. Своевременное обращение к Вашему страховому представителю может спасти Вас не только от неправомерных финансовых расходов при получении медицинской помощи, но и может спасти Вашу жизнь.

Мы заботимся о вашем здоровье, позаботьтесь о нем и вы!

Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Волгоградской области:

г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 30а.

8-800-100-81-02 (круглосуточно).

Телефон контакт-центра: 8-8442-55-01-65 с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00.

Сайт www.kapmed.ru

Лицензия - ОС№ 3676-01 от 16.11.2018 ЦБ РФ без ограничения срока действия.

.

Реклама.