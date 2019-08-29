2019-08-29T17:54:24+03:00
Общество

Газпромбанк подарил астраханцам шесть новых машин скорой помощи

"Неотложки" поступят в шесть районных больниц
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Машины распределят в районные больницы.Машины распределят в районные больницы.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Газпромбанк передал Астраханской области шесть новых автомобилей скорой помощи в рамках поддержки социальной инфраструктуры региона. Ключи от специализированных авто врио губернатора области Игорю Бабушкину вручила первый вице-президент банка Наталья Третьяк.

Фото: пресс-служба Газпромбанка.

Фото: пресс-служба Газпромбанка.

Машины категории «В» на шасси Газель Next укомплектованы необходимым оборудованием для оказания скорой специализированной медицинской помощи. Они будут распределены между шестью районными больницами: Ахтубинской, Володарской, Икрянинской, Камызякской, Красноярской и Харабалинской.

«Газпромбанк исторически является организацией, которая уделяет значительное внимание вопросам социальной ответственности и ведет активную благотворительную деятельность в целом ряде регионов России. Мы гордимся этой важной работой и надеемся, что новые автомобили скорой помощи, которые мы передаем Астраханской области сегодня, будут надежными помощниками для врачей и позволят своевременно обеспечивать жителей региона оперативной медицинской помощью», – рассказала представитель Газпромбанка.

Фото: пресс-служба Газпромбанка.

Фото: пресс-служба Газпромбанка.

Наталья Третьяк также отметила, что Газпромбанк полностью осознает необходимость ведения социально-ответственного бизнеса, а здравоохранение является одной из важнейших областей, где государство и бизнес активно сотрудничают.

Ранее о необходимости модернизации первичного звена российской медицины заявил президент Владимир Путин. В частности он отметил проблемы с нехваткой кадров и оказанием медпомощи жителям отдаленных регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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