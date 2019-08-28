2019-08-28T13:06:43+03:00
Общество

Дорогие земляки, уважаемые волгоградцы!

Нам выпало счастье отметить праздничную дату - 430-летие со дня рождения Царицына-Сталинграда-Волгограда
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Мы живем в городе со славными традициями и замечательной историей. Построенный князем Григорием Засекиным Царицын, которому отводилась роль сторожевой крепости для защиты русской земли и волжского пути от набегов кочевников на юго-восточных границах государства, к началу ХХ века превратился в крупный центр с фабриками и заводами, электричеством, типографиями, больницами и даже собственным трамваем. В 1925 году Царицын был переименован в Сталинград, в 1932-м стал центром Нижневолжского края. Великая битва, продолжающаяся 200 дней и ночей в годы Великой Отечественной войны, перевернула ход сражения, но полностью разрушила город: после Сталинградской битвы в Сталинграде не оставалось ни одного целого здания… В 1945 году за заслуги перед Родиной Сталинград был удостоен почетного звания города-героя, после войны - отстроен заново, а в 1961 году город-герой стал Волгоградом.

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Красивый и современный - таким видят город его многочисленные гости. И славой, талантами, внешним обликом Волгоград обязан своим жителям. Мы, волгоградцы, всей душой стремимся сделать родной город ярче, чище, интереснее, комфортнее. Уверен: все у нас получится, потому что мы любим свой город.

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За 430 лет в жизни Волгограда было много событий, явлений и побед. От души желаю своим землякам, чтобы наш город развивался, хорошел и становился привлекательнее. Благополучия всем жителям, добра и мира родному городу! Мы будем делать все от нас зависящее для того, чтобы Волгоград процветал, а его жители были счастливы!

Генеральный директор ООО фирма «Султан»

Николай Николаевич Султанов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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