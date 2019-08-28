Волгоградская область в лидерах по объему частных инвестиций в ЖКХ

Волгоградская область заняла второе место в стране по суммарному объему инвестиций в проекты государственно-частного партнерства (ГЧП). В рамках концессионных соглашений компании направят на развитие региона и улучшение качества жизни волгоградцев 90,31 миллиарда рублей. Большую часть из этих средств - 87,6 миллиарда или 97% - через облигации инвестируют в модернизацию коммунального хозяйства Волгограда ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения».

Согласно рэнкингу Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) Волгоградская область по объему частных инвестиций уступила только Санкт-Петербургу. По количеству концессионных проектов регион занял четвертое мест в стране, разделив его с Новосибирской областью. Сейчас в нашем регионе реализуют семь концессионных проектов, при этом четыре из них - в сфере ЖКХ.

«Концессии водоснабжения» восстанавливают водопровод и канализационное хозяйство Волгограда. За первые четыре года реконструировали 87 водопроводных и канализационных насосных станций, обновили 200 километров сетей. Как итог: на 26,5% удалось снизить аварийность на сетях, на 46,7% сократить потери чистой воды.

«Концессии теплоснабжения» снабжают дома волгоградцев тепловой энергии и горячей водой. С 2016 года компания заменила 120 километров труб, обновила 12 котельных и 18 центральных тепловых пунктов. Взамен устаревших мазутных и угольных построили три новых блочно-модульных газовых котельных в поселках Южный Красноармейского, Гумрак Дзержинского и Металлургов Краснооктябрьского районов.

- Частные инвестиции в развитие важнейших систем жизнеобеспечения способствуют улучшению инвестиционного климата Волгоградской области, - отмечают концессионеры. - Кроме того, оказывают положительное влияние на окружающую среду и развитие общества в целом.