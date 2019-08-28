Юные волгоградцы призовут взрослых к бережному отношению к природе на фестивале #ВместеЯрче

В День города 31 августа 2019 на центральной набережной Волгограда состоится Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче». «Управление отходами - Волгоград» совместно с «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» приглашают юных волгоградцев стать участниками творческой экологической акции.

Фестиваль «Вместе ярче» по традиции пройдет на верхней террасе набережной 62-й Армии с 15.00 до 18.00 в формате праздника для всей семьи. Конкурсы, игры, квесты фестиваля «Вместе ярче» разрабатываются так, чтобы в увлекательной форме показать юным горожанам и их родителям, что такое энергосбережение и как эти приемы, технологии применить дома, чтобы сберечь воду, тепло, электроэнергию – и семейный бюджет тоже.

На фестивале коммунальщики предлагают младшим горожанам проявить свои творческие способности. Для них приготовлены фанерные таблички, на которых можно сделать свой рисунок или текст с призывами беречь природу, не бросать мусор на землю и сохранить мир чистым. Ранее, на фестивале «Берег», акция привлекла не только детей, но и их родителей. Около ста эко-табличек с детскими призывами участники унесли с собой и возможно уже установили во дворах или в зонах отдыха.

Организатором фестиваля выступило государственное бюджетное учреждение Волгоградской области «Волгоградский центр энергоэффективности» при содействии администрации Волгоградской области и администрации Волгограда.