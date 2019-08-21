«Чистые игры» прошли в Суровикино

В эти выходные на прибрежной территории города Суровикино Волгоградской области прошли ежегодные «Чистые Игры», цель которых - пропагандировать бережное отношение к окружающей среде.

По словам организатора Марины Ивлевой, мероприятие на берегу реки Чир просили провести жители, поскольку территорию берега захламили мусором отдыхающие. В Суровикино в этом году пошла уже четвертая игра, начиная с 2017 года. В этот раз в ней приняли участие 14 команд, возраст самых младших участников от 5 - 6 лет. Активно убирали мусор не только школьники, но и целые семьи.

Суровикинцы играя собрали тонну мусора. Фото: УО

- «Чистые игры – это образовательный проект, который учит людей сортировке мусора. Сегодня мало кто сортирует отходы, а уже дано пора, - говорит Марина Ивлева. - Осенью планируется проведение пяти игр в Волгограде.

Всего за игру собрали тонну мусора, в том числе нашли один диван. Региональный оператор «Управление отходами - Волгоград» организовал оперативный вывоз отходов с территории.