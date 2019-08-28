Жители новостроек на Семи ветрах дождались строительства дороги спустя 10 лет

- У нас тут 12 домов без дорог вообще! К ним нужно эту дорогу тянуть. Здесь живет порядка 60 тысяч человек. Сегодня пойдет дождь, они будут ездить как в деревне по грунтовке, вытаскивая всю грязь на асфальт, - говорит мэр Виталий Лихачев, показывая стройплощадку губернатору. В среду Андрей Бочаров решил посмотреть, как возводят новый участок улицы Хорошева в Дзержинском районе.

Все помнят, что идея эта не новая. Когда в апреле 2010 мы приезжали на стройплощадку будущего Центра водных видов спорта с прежним главой области Анатолием Бровко, говорили то же самое: «главной проблемой остается отсутствие дороги по улице Хорошева. Хотя новый спорткомплекс и находится в центре одного из самых молодых и престижных районов города, пробираться к нему приходится по грунтовой дороге с ямами и кочками». Тогда нам вообще обещали на этом месте огромный спорткомплекс «Актив Сити» с гостиницей, теннисным кортом и легкоатлетическим манежем. Но кроме бассейна и катка так ничего и не построили. И вот спустя почти 10 лет здесь начали делать дорогу. Строительные работы уже в разгаре.

На этом этапе дорогу дотянут до центра Водных видов спорта.Фото: Екатерина СИМОХИНА

6 МЕТРОВ ПЕШЕХОДАМ, 6 - МАШИНАМ

Вообще продолжение улицы Хорошева подразумевается от проспекта Жукова до выезда на 2-ю Продольную. Но тогда дорога пройдет через земли Минобороны. Чтобы согласовать все это с военными, уйдет немало времени. Поэтому дорогу решили возводить поэтапно.

- Там надо разбирать авиаремонтный завод. А мы больше ждать не можем, у нас жилой массив совершенно без дорог, - объясняет Лихачев. – Строим по программе «стимулирование строительства жилья». 90% финансирования – федеральный бюджет, 10% - область.

Эта дорога планировалась изначально и есть в генплане. И вот сейчас на ее строительство нашли деньги. Стоит она почти 130 миллионов. Аукцион выиграло волгоградское МБУ «Северное», и подрядчик уже приступил к работам.

- Этот участок соединяет Бульвар 30-летия Победы с улицей 8-й Воздушной Армии. Общая протяженность этого участка - 870 метров. Дорога будет двухполосная, шириной 6 метров. И по три метра тротуары с каждой стороны. Будут и велодорожки, и благоустройство, посев травы, - рассказывает главный инженер МБУ «Северное» Константин Горюнов. - Проектом также предусмотрен монтаж линий освещения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/728662" frameborder="0"></iframe> В Дзержинском районе строят новую дорогу - продолжение Хорошева.Екатерина СИМОХИНА

Сейчас на стройплощадке много техники – экскаваторы, бульдозеры, катки, самосвалы. Рабочие заняты выносом коммуникаций - газ, вода, электросети и прочее.

- К ноябрю планируем закончить перенос сетей. Параллельно с этим будем производить устройство самого дорожного полотна, - говорит Горюнов.

- Это полноценная дорога с ливневыми колодцами, - добавляет мэр. – Вот здесь как раз новый коллектор у нас.

Дорога будет двухполосная, шириной 6 метров.Фото: Екатерина СИМОХИНА

О том, насколько это важно, чиновники даже не объясняют. Большинство жителей Дзержинского знают, что творится во время сильных дождей на проезде Дорожников. Воду там всякий раз приходится откачивать коммунальным машинам.

- Мы приняли решение построить полноценную дорогу, которая соединит проспект Жукова и Вторую Продольную. Согласуем с Минобороны еще 2 участка, и приступим к продолжению дороги до проспекта Жукова, чтобы все это соединить, - говорит Андрей Бочаров. – Для Дзержинского района это повысит транспортную доступность, даст возможность для развития территории.