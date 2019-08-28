2019-08-28T14:51:33+03:00
Общество

Жители новостроек на Семи ветрах дождались строительства дороги спустя 10 лет

60 тысяч человек живут в новых жилых комплексах Дзержинского района, а выбираются из них по грунтовке как в деревне [видео, фото]
Екатерина СИМОХИНА
Поделиться:
Сейчас идут подготовительное работы - вынос коммуникаций.Сейчас идут подготовительное работы - вынос коммуникаций.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

- У нас тут 12 домов без дорог вообще! К ним нужно эту дорогу тянуть. Здесь живет порядка 60 тысяч человек. Сегодня пойдет дождь, они будут ездить как в деревне по грунтовке, вытаскивая всю грязь на асфальт, - говорит мэр Виталий Лихачев, показывая стройплощадку губернатору. В среду Андрей Бочаров решил посмотреть, как возводят новый участок улицы Хорошева в Дзержинском районе.

Все помнят, что идея эта не новая. Когда в апреле 2010 мы приезжали на стройплощадку будущего Центра водных видов спорта с прежним главой области Анатолием Бровко, говорили то же самое: «главной проблемой остается отсутствие дороги по улице Хорошева. Хотя новый спорткомплекс и находится в центре одного из самых молодых и престижных районов города, пробираться к нему приходится по грунтовой дороге с ямами и кочками». Тогда нам вообще обещали на этом месте огромный спорткомплекс «Актив Сити» с гостиницей, теннисным кортом и легкоатлетическим манежем. Но кроме бассейна и катка так ничего и не построили. И вот спустя почти 10 лет здесь начали делать дорогу. Строительные работы уже в разгаре.

На этом этапе дорогу дотянут до центра Водных видов спорта. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На этом этапе дорогу дотянут до центра Водных видов спорта.Фото: Екатерина СИМОХИНА

6 МЕТРОВ ПЕШЕХОДАМ, 6 - МАШИНАМ

Вообще продолжение улицы Хорошева подразумевается от проспекта Жукова до выезда на 2-ю Продольную. Но тогда дорога пройдет через земли Минобороны. Чтобы согласовать все это с военными, уйдет немало времени. Поэтому дорогу решили возводить поэтапно.

- Там надо разбирать авиаремонтный завод. А мы больше ждать не можем, у нас жилой массив совершенно без дорог, - объясняет Лихачев. – Строим по программе «стимулирование строительства жилья». 90% финансирования – федеральный бюджет, 10% - область.

Эта дорога планировалась изначально и есть в генплане. И вот сейчас на ее строительство нашли деньги. Стоит она почти 130 миллионов. Аукцион выиграло волгоградское МБУ «Северное», и подрядчик уже приступил к работам.

- Этот участок соединяет Бульвар 30-летия Победы с улицей 8-й Воздушной Армии. Общая протяженность этого участка - 870 метров. Дорога будет двухполосная, шириной 6 метров. И по три метра тротуары с каждой стороны. Будут и велодорожки, и благоустройство, посев травы, - рассказывает главный инженер МБУ «Северное» Константин Горюнов. - Проектом также предусмотрен монтаж линий освещения.

В Дзержинском районе строят новую дорогу - продолжение Хорошева.Екатерина СИМОХИНА

Сейчас на стройплощадке много техники – экскаваторы, бульдозеры, катки, самосвалы. Рабочие заняты выносом коммуникаций - газ, вода, электросети и прочее.

- К ноябрю планируем закончить перенос сетей. Параллельно с этим будем производить устройство самого дорожного полотна, - говорит Горюнов.

- Это полноценная дорога с ливневыми колодцами, - добавляет мэр. – Вот здесь как раз новый коллектор у нас.

Дорога будет двухполосная, шириной 6 метров. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Дорога будет двухполосная, шириной 6 метров.Фото: Екатерина СИМОХИНА

О том, насколько это важно, чиновники даже не объясняют. Большинство жителей Дзержинского знают, что творится во время сильных дождей на проезде Дорожников. Воду там всякий раз приходится откачивать коммунальным машинам.

- Мы приняли решение построить полноценную дорогу, которая соединит проспект Жукова и Вторую Продольную. Согласуем с Минобороны еще 2 участка, и приступим к продолжению дороги до проспекта Жукова, чтобы все это соединить, - говорит Андрей Бочаров. – Для Дзержинского района это повысит транспортную доступность, даст возможность для развития территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Иностранный пилот — об условиях работы в «Аэрофлоте»: «Сегодня это одна из лучших международных авиакомпаний»
Заграничные летчики выбирают карьеру в России из-за достойной зарплаты, профессионального роста и возможности проводить больше времени с семьей
Новости 24
В 2019-м на волгоградских дорогах произошло 83 ДТП с автобусами
Волгоградская область получила полмиллиона доз вакцины от гриппа
Под Волгоградом летчики разгромили склад с боеприпасами противника
В Астрахани гаишник и три друга зарабатывали на липовых ДТП и страховках
На фестивале в Дубовке волгоградцы приготовят рекордный салат из винограда
Соврали о доходах: десять волгоградских депутатов лишили полномочий
В Волгограде дороги к трем школам небезопасны для детей
«Сухой закон»: волгоградцев на три дня оставят без спиртного
Изъяли 150 кило: в Волгограде продавали просроченный хлеб и «кондитерку»
В Астрахани на вымогательстве поймали экс-начальника отдела угрозыска
Полиция задержала банду, развернувшую бизнес на липовой продаже автозапчастей
Перекрытия дорог 31 августа и 1 сентября 2019 на день города в Волгограде
Камиль Ларин «обмыл» звание Заслуженного артиста РФ
Три человека пострадали в ДТП на трассе Волгоград – Сальск
Самолет Су-27 привезли в парк героев-летчиков
В Волгоградской области три человека скончались от ботулизма
«Белое море» волгоградского Химпрома отдали москвичам
Только бы не пристегиваться: волгоградцы стали чаще покупать заглушки
16 человек из 1000: волгоградцы активно набрали ипотеки
В Волгоградской области похолодает до плюс пяти градусов
В Астрахани директор фирмы украл полтора миллиона рублей на капремонте домов
Суд не смягчил приговор волгоградцу, насмерть закачавшему младенца
Бедный, богатый папа: волгоградец вернул ребенку почти миллион рублей алиментов
В Астрахани городской пляж закрыли из-за кишечной палочки в воде
В Волгограде предприятие наказали за свалку и скопление птиц у аэропорта
Глава Ахтубинска отдал своей супруге земельный участок за бесценок и без торгов
В этом году на кафе и рестораны волгоградцы потратили 8,2 млрд рублей
При торможении автобуса в Волжском пострадала 5-летняя девочка
Аферисты под видом банковских работников украли у волгоградцев 600 тысяч рублей