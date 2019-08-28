2019-08-28T09:55:59+03:00
Происшествия

Набрал попутчиков на BlaBlaCar: 9 человек из Астрахани постарадали в ДТП на въезде в Волгоград

Ехавший из Астрахани в Москву минивэн не вписался в поворот
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Минивэн налетел на трубу и перевернулся.Минивэн налетел на трубу и перевернулся.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Страшная авария произошла в 5.40 утра 28 августа на южном въезде в Волгоград, на повороте из Светлоярского района в Красноармейский. Микроавтобус Hyundai Starex не вписался в поворот на улице 40 лет ВЛКСМ, вылетел в кювет, где врезался в металлическую трубу и перевернулся. 60-летний водитель и восемь пассажиров сейчас в больнице. Три человека находятся в очень тяжелом состоянии. Попутчики ехали из Астрахани в Москву, а встретились при помощи онлайн-сервиса BlaBlaCar.

ДТП произошло на повороте на въезде в Волгоград. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП произошло на повороте на въезде в Волгоград.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Минивэн сильно покорежило от удара. Вытаскивать пострадавших пассажиров и водителя пришлось сотрудникам МЧС с помощью гидравлических ножниц.

Водитель ехал всю ночь и вполне мог задремать за рулем. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Водитель ехал всю ночь и вполне мог задремать за рулем.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП с девятью пострадавшими в Красноармейском районе Волгограда. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полиция проводит проверку. По предварительной версии, водитель микроавтобуса на 1007 километре трассы Москва - Астрахань не справился с управлением.

Микроавтобус улетел далеко с дороги. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Микроавтобус улетел далеко с дороги.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Из Астрахани автобус выехал около 23 часов накануне. Водитель провел за рулем всю ночь. Так что мужчина вполне мог задремать или отвлечься от дороги.

- Известно, что пассажиры ехали в Москву, воспользовавшись сервисом BlaBlaCar. Опросить водителя пока не представляется возможным, он находится в бессознательном состоянии, - рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

Пострадали В ДТП девять человек - все, кто находился в салоне. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Пострадали В ДТП девять человек - все, кто находился в салоне.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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