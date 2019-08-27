Волгоградская область попала в ТОП-10 криминогенных регионов России

От земляков, да и от приезжих, можно услышать разные эпитеты о Волгоградской области: унылая, тяжелая, депрессивная… А теперь добавился еще один - «криминогенная». Говорят, в последние месяцы ситуация с преступностью и аварийностью в регионе так ухудшилась, что сейчас наша область входит в ТОП-10 самых криминогенных регионов страны: на девятой позиции. Причем «падаем» мы стремительно вниз по этой лестнице уже четвертый месяц подряд. Такой вывод сделали аналитики Института региональных проблем.

СТАБИЛЬНО КАТИМСЯ ВНИЗ

Эксперты этого института при составлении рейтинга учитывали не только отчеты правоохранителей. Они преследуют другую задачу: изучить связь между криминальной обстановкой и социально-экономической ситуацией в регионах. Поэтому учитываются и данные об уровне доходов у населения, и потребительские цены, и просроченная задолженность по заработной плате, и индекс бедности, и активность предпринимательства, а также долги по налогам и число ДТП.

- Учет только объективных статистических показателей позволяет очистить рейтинг от влияния медийной и политической конъюнктуры, - поясняют в ИРП.

Так вот, они утверждают, что Волгоградская область скатывается вниз. По данным за май 2019-го наш регион ухудшил почти все показатели и с 13-й позиции спустился сразу на 9-е, попал в «десятку» самых криминогенных регионов. В начале года мы были на 18-м месте рейтинга, затем на 15-м, и дальше по снижению.

- Для региона это уже 4-й месяц непрерывного ухудшения положения в рейтинге криминогенности. Начиная с марта интегральный индекс преступности вырос на 13,5%, в том числе показатель насильственной преступности увеличился на 16,2%, страховых мошенничеств — на 28,7%, а удельное количество ДТП выросло на 37,7%, - приводят данные в Институте региональных проблем.

И все это происходит на фоне «застоя» в зарплатах: доходы не растут, а вот цены движутся вверх. Отсюда и увеличение «закредитованности» волгоградцев: в мае она выросла на 7,6%.

- Подтверждает плохую динамику и статистика по трудоспособному населению — отток рабочей силы из региона, по данным Росстата, составил 3,3%, - подчеркивают аналитики.

ГДЕ ОПАСНЕЕ ВСЕГО ЖИТЬ?

Надо сказать, что Волгоградская область - не единственная, кто «скатывается в криминал». Устойчивое снижение из месяца в месяц демонстрируют Краснодарский край, Самарская и Ульяновская области. А Москва вообще потеряла за месяц сразу девять позиций. Говорят, из-за резкого падения номинальной зарплаты в городе. С чем это связано, пока не ясно.

А «тройка» лидеров этого рейтинга не меняется за последний год: на первом месте Республика Северная Осетия-Алания, на втором - Карачаево-Черкессия, на третьем - Приморский край. Там криминогенные показатели растут день ото дня, а экономические показатели остаются крайне негативными.

Самыми благополучными в этом плане остаются Чукотский автономный округ, Белгородская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Хотя эксперты отмечают, что даже на Чукотке, где мало населения и богатый региональный бюджет, начали проявляться те же тенденции, что и в менее благополучных регионах: растет закредитованность и безработица, а вместе с ними и преступность.

- Рейтинг составляется, чтобы выявить уязвимые сферы социально-экономического положения регионов, на которые региональные власти должны обратить особое внимание для исправления ситуации, - говорят в Институте региональных проблем.

Что ж вот и посмотрим на обратную реакцию.