2019-08-27T09:09:22+03:00
Происшествия

Заманивал через соцсети: 30-летний астраханец 43 раза надругался над маленькими девочками

Две школьницы стали жертвами реального насилия, еще восемь присылали мужчине интимные фото и видео
Юлия Данильченко
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Жертвами педофила стали десять девочек.Жертвами педофила стали десять девочек.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Почти год 30-летний педофил из Астрахани развращал школьниц через социальные сети. Но однажды переписку с интимным содержанием обнаружила мама одной из его жертв: откровенные фото и видео, явные угрозы и шантаж со стороны маньяка. Родители немедля написали заявление. Оказалось, их дочка - не единственная. Следователи нашли целых десять потерпевших в возрасте от 9 до 14 лет.

УГРОЖАЛ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ

Сейчас молодой мужчина находится в СИЗО в ожидании суда. Ему предстоит ответить по двум тяжким статьям – за «изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Причем сразу по 43 эпизодам, именно столько виртуальных и реальных контактов с десятью школьницами насчитали следователи.

Все началось в марте 2018 года. Именно тогда астраханец познакомился с девочкой по интернету. Он специально выбирал жертв помладше, чтобы манипулировать и пользоваться их незрелостью. Сначала завязалась легкая переписка, затем опытный мужчина попросил интимный снимок, в итоге стал им шантажировать . Эту схему он использовал из раза в раз, но лишь переписок ему стало мало.

- Путем психологического давления и угроз мужчина заставлял потерпевших присылать ему фотографии и видео интимного характера. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела выявлены факты встреч астраханца с двумя потерпевшими, в ходе которых он совершил в отношении них изнасилования и насильственные действия сексуального характера, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Поймали астраханца лишь в декабре 2018-го. Кстати, раньше мужчина ни разу не привлекался за нарушение закона. Он никогда не был женат, детей нет. Ближайшие пару десятков лет он проведет в тюрьме. Обе статьи предусматривают суровое наказание - до 20 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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