Кредитный портфель волгоградского ВТБ вырос на 12%

Волгоградское отделение ВТБ подвело итоги работы за первое полугодие 2019. Новости с экономического фронта оказались более чем хорошими: кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Волгоградской области вырос на 12%. В денежном выражении эта сумма приравнялась к 51,8 миллиардам рублей. Другой важный показатель - привлеченные средства физических и юридических лиц – тоже увеличился на 12% и составил 39 миллиардов рублей.

Управляющий волгоградским отделением ВТБ Владимир Русаев рассказал о причинах успешной работы и поделился планами на будущее.

Статистика показывает, что банк развивается в верном направлении: цифровизация и гибкие условия кредитования привлекают в ВТБ все больше клиентов.

Например, в розничном бизнесе кредитный портфель вырос на 11%, до 28 миллиардов рублей. При этом важно, что наибольшая доля в нем занята наличными кредитами, целых — 13,3 миллиардов рублей, или +12% с начала года.

ВТБ успешно проводит операции по ипотечному кредитованию. Этот портфель на 1 июля 2019 года вырос на 12% и превысил 12 миллиардов рублей. Владимир Русаев пояснил:

За первое полугодие 2019 банк выдал населению региона 10,8 тысяч кредитов на 7 миллиардов рублей. По отношению к аналогичному периоду 2018 года вырос и общий объем займов: сразу на 11%. Причем половину от данной суммы составили выдачи кредитов наличными — 4 миллиарда рублей. Все востребованнее становится ипотека: на нее банк выдал 2,6 миллиарда рублей (+16%). Пользуется спросом, хотя и меньшим, автокредитование. В эту сферу ВТБ вложил свыше 400 миллионов рублей.

Предприятия области доверяют специалистам ВТБ. Корпоративный кредитный портфель банка вырос на 5%, достигнув отметки в 23,8 миллиарда рублей. В основном кредиты берут компании АПК - около 58%. Интересуются кредитованием и компании пищевой промышленности и сельского хозяйства - 23%. Еще 8,5% выданных сумм приходится на предприятия по производству строительных материалов.

Открытость банка и упрощенные процедуры получения услуг привлекают все больше волгоградцев. На 1 июля 2019 года ВТБ в Волгоградской области работает с более чем 3,8 тысячами клиентов из сферы среднего и малого бизнеса. Более того, банк планирует умножение числа своих клиентов и увеличение объема кредитования. Например, по автокредитам – еще на 20%.

«ВТБ продолжает укреплять свои позиции на региональном рынке, ведет активную работу как с представителями МСБ, так и с физлицами региона. Сейчас нам доверяют около 400 тысяч клиентов. Мы дорожим этим и постоянно совершенствуем качество обслуживания на местах и развиваем цифровые сервисы. Клиентоориентированность — это одна из стратегических задач банка, которой мы следуем», — прокомментировал Владимир Русаев.

Светлана Кириллова