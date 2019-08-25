В степи под Астраханью нашли потерявшегося мотоциклиста из Португалии

Эту поездку в Астраханскую область 31-летний португалец Диего Гомес Пио запомнит на всю жизнь: мужчина больше суток провел среди степей под палящим августовским солнцем, пока его искали местные спасатели. Оказался он там не случайно. Молодой иностранец, проживающий сейчас в Берлине, увлекался мотоциклами и решил совершить мотопробег от столицы ФРГ до России. Заодно полюбоваться на бескрайние поля, получить новые впечатления.

Португалец часто путешествует и наслаждается красотами. Фото: Фейсбук героя публикации.

Диего приехал к своей знакомой астраханке, а 23 августа решил прокатиться на своем "Хонда" в сторону бархан Большой брат. Пока девушка ждала иностранного гостя дома, он поехал в сторону Наримановского района и заблудился недалеко от села Линейное. Обратно португалец не вернулся, его знакомая забила тревогу и сразу же позвонила в полицию. Сотрудники областного МЧС вместе с Министерством международных и внешнеэкономических связей, полицией, волонтерами и районной администрацией бросились искать заблудившегося мотоциклиста.

Мужчина сумел сообщить свои координаты. Там его и искали. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.

Тот, кстати, позже и сам сумел дозвониться до службы спасения и сообщить свои координаты. Оставалось только ждать. Но 24-го мужчину не нашли. В МЧС отчитывались:

- Организованы поисковые мероприятия. От ГКУ «Волгоспас» привлечено 3 человека, 2 единицы техники, от МВД Наримановского района 2 человека, 2 единицы техники. Поисковые мероприятия результатов не дали.

Сегодня утром планировали задействовать вертолет Росгвардии, но Диего, к счастью, удалось совершенно случайно найти одному из местных жителей. Целого и невредимого.

Иностранец сам смог вызвать спасателей, ему сутки пришлось ждать помощи. Фото: Фейсбук героя публикации.

- Его обнаружил 25-летний местный житель в степной зоне, в 10 км от села Николаевка Наримановского района. Впоследствии был доставлен в УМВД России по Астрахани для опроса. Противоправных действий в отношении разысканного не совершалось. В медицинской помощи не нуждался, - прокомментировали в пресс-службе областного Главка.

После всего случившегося португалец благополучно добрался до Астрахани.