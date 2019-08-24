«Негуманное соседство»: из Волгограда на трассу вывозят биркованных собак

В мае 2019 года уже был случай, когда в Краснооктябрьском районе Волгограда неизвестные отравили биркованную собаку – участника программы «Гуманное соседство». И вот снова. Только на этот раз недоброжелатели вывезли двух псов за двадцать километров от города, выбросили у трассы на Ростов и оставили умирать. После чипирования и стерилизации собак обычно выпускают там, где они точно смогут получить помощь человека. Например, недалеко от дома куратора. А эти оказались в чистом поле. Поэтому волонтеры уверены: сами животные вряд ли бы убежали туда, где нет ни воды, ни еды.

- Собаки с зелеными бирками приюта «Дино», нашли их потом в реестре - номера 441 и 442. За город биркованных собак не вывозят. Значит, это сделали люди, не имеющие отношения к зоозащите. Собаки вполне себе социализированные, к рукам подходят спокойно, страдают от отсутствия питья и пищи, - рассказала КП-Волгоград волонтер Надежда.

По возможности волонтеры приезжают с водой и едой. Фото: волонтеры.

Позже то ли местные жители, то ли рьяные борцы с животными к двум «изгнанникам» подселили щенят явно из разных пометов. Их зоозащитники спешно увезли в один из приютов, а вот биркованных девать некуда. Приходится кормить по возможности, но в такое пекло питомцам явно не выжить. Им необходимы постоянные кураторы, которые смогли помочь адаптироваться в городе, куда их планируют вернуть.

Напомним, программа «Гуманное соседство» появилась в Волгограде перед ЧМ-2018. Сотни животных были отловлены с улиц города-героя, за счет приютов «Дино» и «Лисена» биркованы и выпущены на волю. Такие собаки не представляют угрозы. Они здоровы, не агрессивны и, главное, не размножаются. Кстати, второй год эти две организации получают гранты. В 2019-ом из городского бюджета им выделили 2,5 миллиона рублей как раз для реализации действующей программы.

По вопросам возможной помощи обращаться в группу мини-приюта "Мика".