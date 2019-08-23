2019-08-23T12:41:44+03:00
Общество

Котельниковцы развивают социально-культурный бренд своей территории

Проект «Котельниково – Земля героев» хотят продвигать на отечественном и международном уровне
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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Генеральный директор АО «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев, руководитель департамента общественных связей и коммуникаций АО «МХК «ЕвроХим» Владимир Торин, исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров провели рабочую встречу с руководителями, депутатами и активистами Котельниковского муниципального района.

Темой встречи стали перспективы бренда территории «Котельниково - Земля Героев», реализуемого в настоящее время в Котельниковском муниципальном районе.

Фото: ЕвроХим.

Фото: ЕвроХим.

Проект «Котельниково – Земля героев» должен стать эффективным инструментом социально-экономического развития и укрепления не только Котельниковского района, но и всей Волгоградской области в целом.

В качестве основы для развития бренда территории будут использованы уникальный культурный потенциал и важнейшие нематериальные ценности – история, традиции и богатое духовное наследие народов, населяющих Котельниковский муниципальный район.

Имидж Котельниковской Земли Героев уже известен на региональном уровне. Участники совещания обсудили возможность и способы продвижения бренда на отечественном, но и международном уровне.

Знаменитые на весь мир атаманы-вольнодумцы Емельян Пугачев и Степан Разин, неповторимый колорит самобытного казачества, мировая слава героев – защитников Сталинграда и позитивная динамика промышленной сферы Котельниковского района не только служат предметом гордости котельниковцев, но могут обеспечить значительные конкурентные преимущества и ускорить социально-экономическое развитие Котельниковского района, повысить уровень и качество жизни котельниковцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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