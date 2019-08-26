Волгоградцы услышали «Крик реки»

В минувшие выходные в парке Победы у Мамаева кургана прошел молодежный фестиваль «Берег». Впервые его участниками стали крупнейшие коммунальные компании города: «Управление отходами - Волгоград», «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения». Совместно с известными волгоградскими художниками Дмитрием Зиминым и Станиславом Азаровым коммунальщики представили волгоградцам творческий эко-проект «Крик реки», а для юных гостей фестиваля организовали занимательный экологический досуг. Площадку, на которой свой проект представили коммунальщики, посетил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Фото: УО

В течение дня дети рисовали таблички с призывами не бросать мусор где попало, сохранить мир чистым и другими. Эти таблички авторы уносили с собой, чтобы поставить там, где они, по их мнению, нужны: у дома, у школы, в парке. В это время дети помладше раскрашивали 4-метровую раскраску «Как устроен водопровод», попутно знакомясь с тем, как питьевая вода попадает в наши дома, и почему так важно бережно к ней относиться.

Гостями фестиваля, побывавшими на экологической площадке коммунальщиков, стали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава Волгограда Виталий Лихачев. Губернатор с удовольствием пообщался с детьми, которые в это время разукрашивали раскраски «Как устроен водопровод».

Фото: УО

Самым зрелищным событием коммунальной экологической площадки стал перформанс «Крик реки». Еще до открытия фестиваля коммунальщики вместе с волонтерами собрали инсталляцию: в голубую реку из ткани накидали мусор: бутылки, банки, пакеты, которыми также «накормили» речных обитателей – двухметровые скульптуры рака и осетра, созданные волгоградскими художниками Дмитрием Зиминым и Станиславом Азаровым. На протяжении всего фестиваля горожане с ужасом рассматривали «говорящую» инсталляцию: так сейчас выглядят берега почти всех рек, из-за чего страдают не только речные жители, но и сам человек. Однако вторая часть перформанса все изменила. Участники фестиваля объединились, чтобы очистить реку от отходов, и вместе освободили из мусорного плена осетра и рака. Зрелищности перформансу добавила молодежная компания косплееров.

Мусор вывозили каждые три часа. Фото: УО

Региональный оператор по обращению с ТКО не ограничился участием в творческом проекте. В зонах фестиваля с наибольшей проходимостью гостей были установлены баки для раздельного сбора отходов. Регоператор произвел организованный вывоз мусора с территории мероприятия. Вывоз осуществлялся каждые три часа вплоть до окончания мероприятия. Отходы, собранные по фракциям «бумага» и «пластик», пойдут на вторсырьё, прочие отходы отправятся на сортировку.