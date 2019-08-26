В Волгограде сыграли звездную свадьбу актриса из «Универа» и победитель украинского «Х-фактора»

У любви нет границ и преград: еще одно тому подтверждение свадьба, которую сыграли победитель украинского «Х-фактора» Владислав Онищенко и актриса из Волгограда Анастасия Иванова, которую в России знают по роли соблазнительной красотки Юли Семакиной в сериале «Универ. Новая общага». Пара встречалась несколько лет, а в июне влюбленные объявили о том, что готовятся скрепить свой союз узами брака. И вот 17 августа на одного холостяка и одну завидную невесту на звездном небосклоне стало меньше. Онищенко и Иванова поклялись друг другу в любви и верности на берегу Волги. Именно в Волгограде - родном для Насти Ивановой городе - и состоялась свадьба.

nastyavanya Звездная свадьбы двух актеров прошла в Волгограде

Расписывались молодожены в центральном ЗАГСе нашего города-героя, а само торжество проходило в ресторане «Миля». Даже наряды для разных частей праздника парочка выбрала разные. На церемонии Настя была в облегающем белом платье со смелым декольте, а ее жених - в классическом смокинге. Чуть позже волгоградка появилась на публике уже с нежно-розовом платье, а ее избранник - в костюме кофейного цвета.

v.onishchenko Звезда "Универа" и украинский вокалист выбрали для фотосессии волгоградский Планетарий

«Пусть летят года, обещаю я, мы с тобою - навсегда...», - запел на свадьбе жених, перемещаясь от сцены к невесте и обратно.

А потом инициативу перехватила известная в Волгограде группа «Фонограф», которая и веселила весь праздник гостей звездной свадьбы.

zbsband_fan_world Церемония бракосочетания актрисы Анастасии Ивановой и победителя "Х-фактора" прошла на берегу Волги

«Это незабываемо, наша с Владиславом вселенная. Благодарим каждого, кто с нами словом и делом, за доброту, тепло и любовь», - написала актриса на своей страничке в соцсети.

coffeewithonishchenki Звездная свадьба в Волгограде: актриса и певец

Украинский певец в свою очередь подчеркнул главные принципы для их нового с Настей мира: «Доверие, любовь и согласие». Только эти три слова он написал под фото их счастливой пары.

coffeewithonishchenki В Волгограде сыграли свадьбу звезда "Универа" Настя Иванова и победитель "Х-фактора" Влад Онищенко

ДОСЬЕ «КП»

Анастасия Иванова родилась и выросла в Волгограде. Ее мама - госслужащая в администрации, папа - бывший футболист «Ротора», который сегодня работает тренером в футбольной школе «Олимпия».

Настя долго не могла решиться, кем она хочет стать - спортсменкой, актрисой или даже журналистом. Но потом все-таки выбрала театр, и поступила в волгоградский институт искусств и культуры (ВГИИК). По окончании работала в НЭТе, а потом перебралась в Москву. Там поначалу снималась в эпизодических ролях. Славу ей принесли ситком «Универ. Новая Общага» и роль Гали в сериале «Домработница». Также девушка сыграла эпизодические роли в телесериалах «След», «Пятая стража» и «Дело врачей».

Владислав Онищенко - музыкант и тоже актер. Он совмещает работу в в театре «Золотые ворота» и является солистом группы «ZBS Band», ставшая известной после победы в телешоу.