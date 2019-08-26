Волгоградцы услышали крик реки на «Берегу»

На фестивале молодежи «Берег» экологическая тема получила неожиданно яркое воплощение: обычно это воспитание правильных привычек на словах – в лекциях, плакатах, призывах. В этом году коммунальщики прямо задали вопрос: вам точно нужны плакаты чтобы не мусорить? И устроили экологический перформанс «Крик реки».

На площадке главного летнего фестиваля объединились три коммунальные компании: «Концессии водоснабжения», «Концессии теплоснабжения» и «Управление отходами – Волгоград». Детям постарше предложили нарисовать свою табличку с призывом не бросать мусор где попало. Тему, сюжет авторы выбирали сами, а готовую табличку уносили с собой, чтобы поставить там, где она, по их мнению, нужна: у дома, у школы, в сквере. Младшие разрисовывали яркими мелками 4-метровую раскраску «Как устроен водопровод», знакомясь с тем, как он на самом деле сложно устроен, каким трудом достается чистая питьевая вода.

Фото предоставлено пресс-службой "Концессий водоснабжения".

Самым зрелищным событием коммунальной экологической площадки стал перформанс «Крик реки». Еще до открытия фестиваля волонтеры собрали инсталляцию: под тревожную музыку Альфреда Шнитке набросали мусор в голубую реку, сделанную из ткани, накормили им осетра и рака – скульптуры, сделанные художниками Станиславом Азаровым и Дмитрием Зиминым. Выглядело это ужасно, как и было задумано: показать, как страдают обитатели рек от нашей глупости и небрежности.

Фото предоставлено пресс-службой "Концессий водоснабжения".

Вторая часть перформанса все изменила: гости фестиваля освободили реку от мусора, выпустили на волю рака и осетра... Дети, отлично понявшие символизм акции, бросились купаться в этой реке! Они гладили рака по спинке и явно сочувствовали: ему в этот день немало пришлось пережить.

Фото предоставлено пресс-службой "Концессий водоснабжения".

– А вот наши главные экологи, – сказал глава города Виталий Лихачев, показывая площадки фестиваля губернатору Андрею Бочарову.

Это не было шуткой: помимо творческих активностей на фестивале региональный оператор по обращению с ТКО четко организовал вывоз отходов с территории. В зонах с наибольшей проходимостью стояли баки для раздельного сбора отходов. Их вывозили каждые три часа. Бумага и пластик, собранные на фестивале, получат вторую жизнь. Кстати, освобождение реки от мусора совместили с мастер-классом по сортировке: перерабатываемый пластик собирали в один мешок, все остальное – в другой.

Крик реки.

- Задача коммунальщиков – чистота и комфорт наших домов. Но чистота в доме не должна вредить окружающей среде: чтобы отходы жизнедеятельности человека перестали угрожать экологической катастрофой, волгоградские концессионеры следуют рекомендациям Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру в области «зеленого инвестирования», - говорит замдиректора по корпоративным коммуникациям компании «Концессии водоснабжения». - Это значит, что, принимая решения о развитии компании, здесь выбирают те пути, которые будут положительно влиять на окружающую среду и развитие общества в целом. Сокращение потерь воды и электроэнергии, качественная очистка стоков – это вклад коммунальщиков в общее экологическое благополучие.

На фестивале «Берег» об этом сказали наглядным и выразительным языком искусства. Крик реки услышали и горожане.