«Пятера» от Ивана Демьяна, рыба из пластиковых крышечек, танцы и музыка: чем запомнился «Берег»

В прошедшую субботу в парке Победы напротив стадиона «Волгоград Арена» уже во второй раз провели молодежный фестиваль «Берег». Для Волгограда событие неординарное – в городе очень мало событийных мероприятий, а те, что есть, не отличаются разнообразием. Фестивалей такого плана, которые могли бы объединить тысячи волгоградцев абсолютно разных возрастов, до сих пор не проводилось. И «Берег» уже второй год собирает полную площадку.

Фото: Софья Пономарева.

Программа фестиваля в этом году еще интереснее, чем в прошлом. В общем-то, любой человек мог найти себе интересное занятие и развлечение.

Фото: Софья Пономарева.

Весь день на фестивале работали 10 интерактивных площадок, посвященных экологии, истории города, творчеству, танцам, музыки.

Зайдя с главного входа, можно сразу увидеть несколько площадок: рядом с фонтаном располагалась «Граффити зона». Художники украсили своими работами специально установленные на площадке троллейбус и деревянные панно.

Фото: Софья Пономарева.

Фото: Софья Пономарева.

«Андеграунд площадка» объединила и взрослых, и маленьких танцоров, которые поборолись за звание лучшего. Там проходили серьезные батлы по хип-хопу нескольких танцевальных школ.

Фото: Софья Пономарева.

Справа собрались участники акции «Искусство против пластика», где гости собирали уникальную картину из пластиковых крышек, тем самым привлекая внимание к главной экологической проблеме - борьбы с пластиком. Крышечки для этого панно собирали всем городом больше месяца.

Фото: Софья Пономарева.

Фото: Софья Пономарева.

На двух сценах «Берег» объединил более 30 разноплановых музыкальных коллективов. Были как известные музыканты, так и начинающие.

На фестивале не только было на что посмотреть, но и о чем поговорить. В лектории с молодёжью встретились писатель Михаил Сердюков и член Волгоградской областной общественной молодёжной организации незрячих инвалидов «Пламя» Мария Галкина.

Фото: Софья Пономарева.

Также добившиеся успеха спикеры фестиваля рассказали волгоградцам, как улучшить визуал своего аккаунта в Instagram и дали советы, как найти и реализовать себя в Волгограде.

Фото: Софья Пономарева.

На арт-сцене выступил волгоградский Stand Up клуб. А молодые волгоградские поэты прочитали стихи.

В гейм-зоне прошёл турнир по киберспорту и были разыграны подарки для знатоков «Dota2».

Фото: Софья Пономарева.

После 18:00 на главной сцене выступила живая легенда русского рока - группа «7Б». Солист Иван Демьян, который для выступления надел футболку с надписью «Сталинград», дал «пятеру» самым преданным поклонникам, которые пришли пораньше и долго ждали на жаре, чтобы оказаться в первом ряду. 7 «Б» традиционно собирает аншлаг, а песни всегда поют хором месте волгоградцами. Пели все: и дети, и подростки, и взрослые.

Фото: Софья Пономарева.

Десятки тысяч молодых людей собрались послушать хедлайнеров фестиваля. Жизненные песни молодой питерской звезды Гречки заставили кого-то из подростков даже прослезиться, зато потом площадку раскачала группа «Хлеб». Во время зажигательных танцев никому точно плакать не хотелось.

Фото: Софья Пономарева.