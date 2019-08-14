Домики для бактерий и суперточные весы – котельниковские волонтеры узнали все самое интересное о Гремячинском ГОКе

На счету ребят – десятки добрых и интересных дел на благо города и людей. Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий», которая курирует деятельность молодежного объединения, пригласила наиболее активных волонтеров в гости. Сотрудники Гремячинского ГОКа показали ребятам наиболее интересные аспекты производственного цикла.

По прибытию на горно-обогатительный комбинат ребята, в первую очередь, получили средства индивидуальной защиты и узнали, как правильно себя вести на производственной площадке.

Общее представление о том, какой путь проходит калийная руда на комбинате, волонтерам рассказали на макете предприятия. Организаторы с удовольствием ответили на многочисленные вопросы юных котельниковцев.

Продолжилась экскурсия на поверхностном комплексе рудника. Там, на площадке скипового ствола, ребят приветствовал заместитель начальника пылевентиляционного участка Николай Феклистов. Он подробно рассказал об особых требованиях, предъявляемых к работе на руднике и самому процессу добычи руды, объяснил, как работает проходческая техника.

Фото: ЕвроХим.

На площадке военизированной горноспасательной части волонтеры осмотрели спецтехнику. Чтобы дать более полное представление о сложности работы спасательных служб, детям дали примерить комплекты снаряжения.

Следующим этапом экскурсии стала сильвинитовая обогатительная фабрика. Здесь, на смотровой площадке у склада готового продукта, мальчиков и девочек ждала молодой специалист Алина Лебедовская. От нее участники молодежного волонтерского движения узнали о технологическом процессе обогащения калийных солей и тонкостях работы оператора центрального пульта управления.

Фото: ЕвроХим.

Менеджер контроля качества Евгений Сохарев показал ребятам лабораторию и подробно рассказал о сложных аппаратах химического анализа. Например, для работы с весами, которые измеряют с точностью до 0,0001 грамма, необходимо предварительно подготовить все помещение в целом, так как на точности измерения могут сказаться даже температура и влажность в комнате.

Заключительным пунктом стала станция очистки бытовых и сточных вод. Волонтеры узнали об уникальной технологии очистки стоков, применяемой на Гремячинском ГОКе. После механической очистки вода проходит очищение бактериальными культурами, после чего вновь поступает в производственный цикл. Замкнутый цикл водоснабжения позволяет исключить сброс сточных вод в природные водоемы. После осмотра станции ребята получили на память домики для бактерий.

В Котельниково ребята возвращались уставшими, но под большим впечатлением от масштаба строительства ГОКа и современного оборудования, внедряемого в производство.