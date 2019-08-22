Сухой и теплый: сентябрь продлит волгоградцам лето

Вторую неделю волгоградцы изнывают от жары: август решил отыграться на юге России за прохладный июль и «зажег» до сорока градусов. К двадцатым числам столбик термометра почти по всей Волгоградской области взлетел выше +35 градусов. А 20 августа в Волгограде был побит температурный рекорд - почти 38 градусов. Прошлый рекорд этого дня составлял +37º и было это почти полвека назад.

Фото Гидрометцентра РФ.

В волгоградском посёлке Эльтон во вторник максимальная температура составила +39,6°, что почти на полградуса выше значения 2008 года (+39,2°). Но в целом августовский рекорд в Волгоградской области еще не побит: самый жаркий последний месяц лета был в 2010-м. Тогда средняя температура достигла почти сорока градусов. Хотя в нашем регионе о средней температуре говорить сложно: перепады в районах могут составлять до двадцати градусов.

В российском Гидромете подсказывают, что мощная волна субтропического тепла пришла к нам из районов Аравии и Иранского нагорья. Но скоро жара пойдет на спад.

- Уже с субботы, 24 августа, температура в области постепенно начнет снижаться на один-два градуса. А в начале следующей недели уже будет колебаться в пределах 28-33 градусов, - радует начальник отдела ОГМО Волгоградского гидрометцентра Наталья Алатырцева.

Судя по прогнозам, местами по Волгоградской области даже пройдут дожди с грозами, а порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду.

Прогноз на осень синоптики пока не разглашают, но для «КП-Волгоград» чуть приоткрыли завесу тайны: сентябрь продлит волгоградцам лето!

- Сентябрь по предварительным прогнозам будет теплым и сухим: температуру ожидаем выше среднемесячной нормы (а она для Волгоградской области считается 14,5 градусов). Дождями заливать тоже не будет: осадки будут ниже нормы, - говорит Наталья Алатырцева.

Так что сентябрь компенсирует нам тепла, недополученного в июле. А у тех не успел в отпуске насладиться солнечными ваннами, появится второй шанс.

В ТЕМУ А пока температура в Волгоградской области зашкаливает за 35-градусную отметку, медики волгоградской больницы №25 дают рекомендации, что делать, если случился тепловой удар.

Признаки теплового удара: повышенное потоотделение, тошнота и сильное сердцебиение; постепенное появление мышечных спазмов и даже судорог; в крайнем случае - обморок

Как правильно оказать первую помощь?

- постараться уйти с палящего солнца и найти прохладное место, а лучше помещение с кондиционером; - по возможности избавьтесь от одежды; - положите на лоб влажное полотенце; - выпейте несколько стаканов воды; - если состояние предобморочное и началась рвота - вызвать скорую помощь!