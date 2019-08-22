Куда пойти в Волгограде: День памяти и бой за Сталинград, Ночь кино и арбузный фестиваль, Гречка и «Хлеб»

Последние выходные августа 2019 в Волгограде и Камышине будут очень насыщенными. В Камышине 24 и 25 августа устроят красочный арбузный фестиваль и отметят день города концертом Мити Фомина и салютом. Волгоград в эти выходные тоже начинает праздновать свой 430-й день рождения, хотя основные праздничные мероприятия в честь дня города придутся на 31 августа и 1 сентября 2019. Волгоградцев ждут День флага и масса интересностей на молодежном фестивале «Берег», в том числе концерты Гречки, групп 7Б и Хлеб. А в память о варварской бомбардировке Сталинграда на Мамаевом кургане покажут военно-историческую реконструкцию. И это далеко не все. Куда пойти в Волгограде, Волжском и Камышине с 22 по 30 августа 2019 подскажет путеводитель «КП-Волгоград».

МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ БЕРЕГ

Сюрпризом для молодежи к 430-му дню рождения Волгограда станет большой молодежный фестиваль Берег – 2019. Он пройдет 24 августа с 10.00 до 23.00 в парке Победы напротив стадиона «Волгоград Арена». В программе - 13 тематических площадок, лекции и мастер-классы от успешных и талантливых людей, 20 живых концертов, лучшие волгоградские группы, а также ставшая знаменитостью в 17 лет певица Гречка, группа 7Б и Иван Демьян, и на закуску группа «Хлеб». Также в программе - хип-хоп батлы, DJ и MC, выступления рэперов, а также тюнинг-выставка, авто граффити, развлекательная зона и гонки. Вход свободный (полная программа).

РЕКОНСТРУКЦИЯ БОЯ ЗА СТАЛИНГРАД

События 23 августа 1942 года спустя 77 лет 24 августа 2019 года в Волгограде вспомнят на Мамаевом кургане. На южном склоне высоты 102 в 14.00 пройдет военно-исторический фестиваль «Они сражались за Родину!». В программе - выставка военной техники, интерактивные площадки, «фронтовой» концерт и реконструкция боя за Сталинград в 16.00. Вход свободный (подробности).

ТАНЦУЕМ «ЯРКО»

В пятницу 23 августа в 17.00 на обновленной набережной пройдет танцевальный молодежный фестиваль «Ярко». Юноши и девушки покажут самые яркие танцы и продемонстрируют свой потенциал.

А на следующий день 24 августа в 12.00 там же Волгоград поборется за звание танцевальной столицы России. В фестивале-марафоне примут участие более 20 городов. Зажигать вместе с волгоградцами будет участник шоу «Танцы» Карен Степанян. Представят не только оригинальную постановку, но и у строят танцевальную гонку, суть которой двигаться нон-стоп как можно дольше. Принять участие в ней могут все желающие - и профессионалы, и любители. А победителем станет город, жители которого последними сойдут со сцены. Вход свободный.

ТРАНСФОРМЕР АРТ

25 августа в 11.00 детский день «Трансформер Арт. Знакомимся с творчеством В.Э. Коваля» пройдет в Выставочном зале музея Машкова на Чуйкова, 37. Ребятам и их родителям предложат исследовать целое направление в искусстве – «Т-Арт», которое придумано волгоградским мастером Владиславом Ковалем. А на мастер-классах будут создавать свои композиции - кармашки для заметок, календарик и игрушки-трансформеры «Времена года». Запись – т. (8442) 24-16-79. Цена на семью до трех человек - 300 рублей.

ФЕСТИВАЛЬ ВОДНО-МОТОРНЫХ ВИДОВ СПОРТА

В Волжском в акватории яхт-клуба «Сталь» (ул. Портовая, 20) в субботу 24 августа в 12.00 пройдет фестиваль водно-моторных видов спорта, в котором покажут себя около двадцати любителей экстрима. В программе - гонки и катание на гидроциклах, квадроциклы и соревнования на сап бордах. Устроят и показательные выступления. Также зрителей ждут развлечения и подарки. Вход свободный.

«НОЧЬ КИНО»

24 августа на страну вновь опустится «Ночь кино». Волгоградцам в интерактивном парке «Россия - моя история» бесплатно покажут новые российские фильмы, которые выбрали сами зрители. Перед показом 24 августа в 15.30 в зале-лектории пройдет творческая встреча с киноведом Зоей Финкельштейн. 24 августа в 16.00 там же покажут фильм «Балканский рубеж», а на большом экране на улице в это же время можно будет увидеть семейную комедию «Домовой». В 17.15 в холле музея актриса театра и кино Валентина Вац проведет интерактивную игру-викторину. А в 17.30 в лектории покажут комедию «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Жители Красноармейского района увидят эти же фильмы в МЦД «Ровесник». Вход свободный.

ГИД ПЛЮС ХУДОЖНИК С ЕЛЕНОЙ ОГАРКОВОЙ

Музей Машкова (пр. Ленина, 21) предлагает провести последние выходные лета интересно и с пользой. 25 августа в 16.00 интерактивная авторская пешеходная экскурсия отправится по улице Мира . Это уже будет четвертая встреча в рамках просветительского проекта «Первая улица Мира», победителя конкурса Благотворительного фонда Владимира Потанина. За полтора часа прогулки от музея до городского сада волгоградцев познакомят с историей, архитектурой и судьбами знаменитых жителей. Автором и ведущей на этот раз будет кандидат исторических наук Елена Огаркова. Все материалы для творчества предоставят бесплатно. Запись – т. (8442) 38-59-15.

Первая улица Мира. Фото: ВМИИ

КАМЫШИНСКИЙ АРБУЗНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

24 августа 2019 Камышин уже в 12-й раз докажет, что арбуз может быть не только вкусным, но и забавным, и интересным. Тема арбузного фестиваля этого года: «Подводные богатства - Арбузного царства». В программе - карнавальное шествие, ярмарка и конкурсы, «Большие арбузные гонки» и «Арбузная олимпиада», выставка бахчевых пугал и тонны сладких арбузов. А 25 августа Камышин отметит свой 351-й день рождения (полная программа фестиваля и праздничных мероприятий в день города 2019 в Камышине).

Камышинский арбузный фестиваль пройдет 24 августа 2019.Фото: Алексей КОПАЕВ

ДЕНЬ ПАМЯТИ

В память о мирных жителях Сталинграда, ставших жертвами варварской бомбардировки 23 августа 1942 года в Волгограде пройдут сразу несколько событий.

В оборудованном под бункер подвале краеведческого музея 22 августа в 11.00 пройдет интерактивная программа для школьников «Горели даже камни». Ребятам зачитают письма сталинградцев и расскажут о том, какие лишения, ужасы и тяготы пришлось перенести их ровесникам в годы войны.

Интерактивная программа пройдет в оборудованном под бункер подвале краеведческого музея. Фото: ВОКМ

Уличную фотодокументальную выставку «Здания-крепости Сталинграда» представят в интерактивном музее «Россия-Моя история». Экспозиция создана по одноименной работе почетного архитектора России Петра Олейникова. Расскажет она о тридцати зданиях довоенного Сталинграда, которые сыграли важную роль в обороне города. Многие из них так и не восстановили после войны, либо они полностью изменили свой облик. Увидеть их можно только на архивных фото. Открытие 23 августа. Вход свободный.

«ЗВЕЗДЫ ПАДАЮТ С НЕБА»

Выставка заслуженного художника России, скульптора Алексея Криволапова «Звезды падают с неба» открывается в музее Машкова (пр. Ленина, 21, т. (8442) 38-24-44) в рамках просветительского проекта «Первая улица Мира», победителя конкурса «Музей 4.0». Волгоградцам мастер известен как автор памятника комсомольцам-защитникам Сталинграда, мемориала «Солдатское поле» и другими композициями. В экспозиции - скульптуры, созданные в 1970-1990-х годах, а также графические работы мастера и уникальные фотографии. Открытие 22 августа в 17.00.

Волгоградцам мастер известен как автор памятника комсомольцам-защитникам Сталинграда, мемориала «Солдатское поле» и другими композициями. Фото: ВМИИ

«ВСЕ ГРАНИ ГРАНИНА»

С 22 по 25 августа в Горьковке волгоградцев ждет культурологический марафон «Все грани Гранина». В программе - выставка, открытые уроки и мастер-классы, ретроспективный кинофестиваль, читательский марафон и флешмоб, посвященные творчеству известного писателя.

Торжественное открытие - 22 августа в 12.00. В 14.00 юному поколению расскажут о выборе призвания и будущей профессии. Каждый день работы марафона в дискуссионном клубе в 12.30 и 15.30 всех желающих ждут мастер-классы и открытые лекции по саморазвитию, где эксперты из разных областей - артист, певица, фотограф, научный сотрудник и другие - расскажут о своих профессиях и о том, как они нашли свое призвание.

Также в Горьковке покажут кинофильмы, снятые по сценариям Гранина и будут читать отрывки из его произведений. Вход свободный. 16+

«ИСТОРИЯ ФЛАГА РОССИИ»

Интерактивный музей в День флага 22 августа в 14.00 приглашает волгоградцев на тематическую экскурсию по залам «От великих потрясений к Великой Победе. 1914-1945» и «Россия - моя история.1945 - 2016». Также посетителей ждут тематические конкурсы и аквагрим в цветах триколора. Предварительная запись – т. (8442) 97-91-81.