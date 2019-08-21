2019-08-21T09:40:20+03:00
Общество

Активное лето – отличные перспективы

На металлургическом предприятии «Красный Октябрь» бережно относятся к традициям
Поделиться:
Фото: Красный октябрь.Фото: Красный октябрь.
Изменить размер текста:

Вот уже 15 лет здесь ежегодно проводят летние оздоровительные кампании для детей сотрудников.

В детском оздоровительном лагере «Ручеек», расположенном в Дубовском районе на реке Песковатке, подходит к концу четвертая смена. В этом году по льготным путевкам от металлургического завода здесь отдохнули 100 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Родители оплатили лишь 10% их стоимости, остальные расходы взял на себя работодатель. Ребята из многодетных и неполных семей получили путевки бесплатно.

ВЕСЕЛЬЕ С ПОЛЬЗОЙ

За одну смену лагерь посещают 450 детей, и дирекция учреждения много внимания уделяет как их досугу, так и безопасности. Каждый день наполнен событиями и эмоциями. Спортивные соревнования, развивающие игры, мастер-классы, концерты творческой самодеятельности не дают ребятам скучать. Кроме того, они ходят на прогулки, плавают в открытом бассейне, а по вечерам выплескивают остаток энергии на дискотеке.

- Я побывала в лагере в первый раз, и больше всего мне понравилось плести фенечки и танцевать на мастер-классах, - рассказала 7-летняя Амалия Андреева. – Здесь я нашла много новых друзей, вожатые добрые, во всем нам помогали. Домой уезжать совсем не хотелось!

Фото: Красный октябрь.

Фото: Красный октябрь.

Стоит отметить, что представители «Красного Октября» регулярно проверяют, хорошо ли организован отдых их подопечных. Недавно они побывали в лагере и убедились, что условия пребывания детей полностью соответствуют установленным нормативам. В корпусах, где живут школьники, есть санузлы с душем, на территории лагеря установлены мойки, питьевые фонтанчики, а медицинский пункт оснащен всеми необходимыми лекарствами и средствами первой помощи. Нет претензий и к питанию: пятиразовый прием пищи, вся еда свежая, вкусная, приготовленная здесь же в столовой.

– Особое внимание уделяется противопожарной безопасности, – рассказали в дирекции оздоровительного учреждения. – По всей территории смонтированы пожарные гидранты, они проходят регулярные проверки на работоспособность. Еженедельно с детьми проводятся инструктажи на случай пожара и учебная эвакуация, при этом дети не знают заранее, когда именно объявят тревогу.

Не меньше детей довольны родители.

– Раньше старшая дочь, Евгения, ездила на отдых, нашла там много друзей, с которыми до сих пор поддерживает общение. Теперь первый раз младшая, Даша, поехала, – рассказала кладовщик ЛПЦ Наталья Круглянская. – Лагерь отличный, хорошие воспитатели, вкусная еда, насыщенная программа и места, конечно, очень живописные. На детях положительно сказывается смена обстановки, они становятся более самостоятельными, происходит эмоциональная перезагрузка.

В ПЛАНАХ – СОБСТВЕННЫЙ ЛАГЕРЬ

Летняя оздоровительная кампания – одно из направлений социальной политики волгоградского металлургического гиганта, тем более соответствующую задачу поставил перед его руководством губернатор Андрей Бочаров. Сбавлять обороты на заводе не намерены, и каждый сотрудник может внести свои предложения по улучшению детского отдыха, досуга и в целом жизни коллектива. Так, на церемонии вручения путевок после диалога с родителями было решено повысить максимальный возраст детей для поездки в лагерь до 15 лет.

Сейчас на «Красном Октябре» готовят к воплощению амбициозный проект.

– Прорабатывается вопрос о том, чтобы у нас был свой детский лагерь, – рассказал исполнительный директор предприятия Александр Сиваков. – Он будет работать круглый год, на его базе будет все необходимое для отдыха, профилактических лечебных мероприятий, учебы и полноценного развития школьников.

Фото: Красный октябрь.

Фото: Красный октябрь.

Кроме того, активно идет реконструкция сквера, который находится перед центральной проходной завода. Уже к началу учебного года здесь появятся новая игровая площадка, спортивный комплекс для детей, лавочки и деревья. Бесспорно, это порадует жителей Краснооктябрьского района, особенно родителей.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ШКОЛЬНИКОВ НУЖНО И ОБЩЕСТВУ И РАБОТОДАТЕЛЮ

Последние семь лет металлургическое предприятие не принимало на временную работу старшеклассников, и вот в 2019 году традицию решили возродить. С просьбой трудоустроить детей к предприятию обратился городской Центр занятости населения. Дело в том, что многие школьники хотят подработать на каникулах. На «Красном Октябре» сразу пошли на встречу. Этим летом в рамках социальной программы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на работу принято почти 60 человек. Это не только способствует занятости молодежи, сокращению детской преступности, но и помогает работодателю привлекать будущие кадры. Поработав на крупном, известном предприятия, школьники начинают интересоваться металлургией, многие говорят, что хотели бы работать здесь и в будущем.

Фото: Красный октябрь.

Фото: Красный октябрь.

Пока, правда, им доверено только благоустройство. Ребята следят за состоянием зеленых насаждений, занимаются уборкой и поливом, ухаживают за прилегающей к заводу территорией.

Как отметил директор по персоналу и социальным вопросам комбината Игорь Иванов, со всеми старшеклассниками подписаны трудовые договоры, соответствующие нормам Трудового кодекса: подростки в возрасте до 16 лет трудятся не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет – до 35 часов. Также они прошли вводные инструктажи по охране труда и промышленной безопасности, получили спецодежду с логотипами предприятия.

Помимо этого, в 2019 году 25 студентов высших и средних учебных заведений прошли на металлургическом предприятии производственную практику. Это также позволяет находить достойные кадры, развить у будущих специалистов практические умения и подготовить их к реальной работе.

Фото: Красный октябрь.

Фото: Красный октябрь.

Как отмечают на заводе, внимание к социальным вопросам – наиболее плодотворная стратегия в любой сфере. Она позволяет сохранять коллектив, дает сотрудникам радость от работы, уверенность в завтрашнем дне и спокойствие за будущее детей. Именно поэтому на предприятии нет кадровой текучки, а сотрудники трудятся в полную силу, имея для этого и энергию и желание.

Евгения Зубова

Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Путешествие по Русскому Северу - это бриллианты среди ухабов
Спецкоры «КП» Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов проехали тысячи километров по северным губерниям Руси, чтобы понять - можно ли здесь путешествовать и отдыхать так же, как в Крыму или на Северном Кавказе
Новости 24
В Волгограде осудили директора КПК, задолжавшего своим пайщикам почти 100 миллионов рублей
В Волгограде доделали развязку на Нулевой продольной
По жалобе маршрутчиков их нелегального коллегу оштрафовали на 300 тысяч рублей
В Волгограде еще один психически больной человек устроил дебош и потасовку с полицейскими
Припарковалась: 20-летняя волгоградка на «Рено» сбила пешехода на тротуаре
Прививки от гриппа в этом году получат 1 миллион 261 тысяча волгоградцев
С выстрелами и бронетранспортером: под Волгоградом задержали вооруженных грабителей из Татарстана
В Волгограде четыре автобуса изменят маршрут из-за ремонта на улице Огарева
В Волгограде смягчили приговор племяннику криминального авторитета Кадина за стрельбу у Лофта
В парке 70 лет Победы в Волгограде на месте "земного шара" построят новый фонтан за три миллиона рублей
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
В Волгограде добавилось 38 точек продажи школьных транспортных карт
За свой счет: чиновники посчитали слишком редким лекарство для ребенка инвалида
Меняют трубы: в Волгограде на два месяца закрыли движение по улице Огарева
Волгоградская область попала в «пятерку» регионов России, где резко подорожал бензин
В Астрахани чиновника посадили на два года за разбившегося в старом ДК мальчика
На трассе Волгоград-Астрахань автоледи убила в ДТП таксиста
Три волгоградские трассы опять закрыли для фур из-за жары
Экс-депутат Волгограда Евгений Щур, обвиняемый в аферах с ОСАГО, сменил место заточения
МЧС предупреждает: в Волгоградской области ожидается сильная жара
Волгоградка может сесть на пять лет за найденную чужую сумку с 30 тысячами рублями
Переселенцы из аварийного жилья смогут получить льготную ипотеку
В Волгоградскую область 892 тонны товаров ввезли с нарушениями
Волгоградские власти ищут подрядчика, который закончит недоделанный ремонт дорог
Полиция ищет водителя, сбившего мужчину на Тракторном
«Мазда» протаранила столб: водитель погиб, пассажиры в больнице
В Волгограде НЭТ лишился художественного руководителя
Мало света, нет вентиляции и грязные туалеты: роспотребнадзор проверил волгоградские школы
На проект нового роддома в больнице №25 Волгограда выделили 45 миллионов рублей