2019-08-28T16:10:12+03:00
Недвижимость

«Концессии теплоснабжения» улучшают работу теплового хозяйства Волгограда

За год на 10% уменьшилось число отключений горячей воды
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Фото: КТФото: КТ
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Реализация масштабной инвестиционной программы, своевременное и качественное выполнение плановых предупредительных ремонтов «Концессиями теплоснабжения» приносят положительный результат. В июне 2019 года в Волгограде на 22% сократились потери теплоносителя на сетях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, на 10% уменьшилось число отключений горячей воды в многоквартирных домах в связи с порывами в сравнении с июнем 2018 года.

Приступая к работе в октябре 2016 года, «Концессии» взяли на себя обязательства по реновации тепловой инфраструктуры Волгограда с целью повышения эффективности ее функционирования. Для этого компания начала реализовывать комплекс стратегических проектов, которые не могли быть осуществлены МУПом в силу отсутствия финансовых средств.

- Во-первых, модернизация устаревших котельных, во-вторых, реконструкция десятилетиями не обновлявшихся инженерных коммуникаций, в-третьих, качественное выполнение плановых ремонтов при подготовке к отопительному сезону «Концессиями теплоснабжения» - все эти мероприятия направлены на улучшение качества коммунальных услуг и обслуживания потребителей, - рассказывает главный инженер Вадим Моисеев.

За время работы концессии привели в порядок 120 км (в однотрубном исчислении) теплосетей, пролегающих на территории Волгограда. Обновление коммуникаций компания осуществляет в рамках инвестпрограммы, кроме того ежегодно предприятие выполняет плановый ремонт теплотрасс по производственной программе ремонтов. Благодаря масштабной реконструкции сетей теплоснабжения потери теплоносителя в трубах в июне 2019 года уменьшились на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Помимо снижения теплопотерь в июне этого года на 10% сократилось количество технологических нарушений на сетях ГВС. Добиться этого удалось за счет применения в процессе реконструкции систем горячего водоснабжения гибких труб из полимерных материалов в пенополиуретановой изоляции. «Концессии» впервые в Волгограде начали массово использовать такие трубопроводы для улучшения подачи горячей воды жителям. Срок службы гибких полимерных сетей превышает 40 лет, благодаря чему обеспечивается стабильное горячее водоснабжение волгоградцев.

- Когда снижаются потери теплоносителя и сокращаются повреждения на сетях, это значит, что уменьшается и количество разрытий для производства ремонтов, а в домах реже отключают воду. Тем самым повышается надежность оказания коммунальных услуг, а это уже говорит о том, что компания надлежащим образом исполняет обязательства перед потребителями, - отмечает Вадим Моисеев.

Закупка компанией современного оборудования, в том числе высокоточных течеискателей, повышение мобильности аварийных бригад посредством пополнения автопарка предприятия новой спецтехникой обеспечили более эффективную эксплуатацию объектов теплового хозяйства. Ситуации, когда в МУПе бригада могла не выехать на место протечки из-за сломанных машин или затянуть с поиском и устранением повреждения по причине плохой укомплектованности подручными техническими средствами, сегодня сведены к минимуму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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