«Лиза скулит и ждет Славу»: подросток утонул, спасая свою овчарку из водоворота

Старое русло Ахтубы на острове Зеленом в Волгоградской области у спасателей и жителей Волжского пользуется дурной славой: сильное течение и постоянные водовороты. Купаться здесь запрещено – место очень опасное. И еще одно жуткое подтверждение - трагическая гибель 15-летнего мальчика. Это случилось 17 августа.

ОПАСНАЯ РЕКА

В субботу Слава Транин вместе с другом отправился отдыхать на дикий пляж к мосту. С собой взял и любимую овчарку Лизу – она была его неизменной спутницей. Мальчишки загорали, купались, смеялись по пустякам – славно проводили последние деньки перед учебой. Правда, далеко старались не заплывать. Они видели, что течение сильное. Собака бесилась вместе с подростками.

Место у моста через старое русло Ахтубы пользуется дурной славой.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Спасаясь от жары, овчарка устроила заплыв к середине реки, и ее стало уносить течением в водоворот. Животное старалось выплыть, но преодолеть сопротивление воды было тяжело. Слава заметил тонущую Лизу и кинулся выручать, за ним бросился на помощь и друг. Мальчишки с трудом вытолкнули овчарку из воронки и поплыли обратно. Когда приятель Славы оказался на берегу, увидел, что товарища нет. Его затянуло течением. 15-летнему подростку не хватило сил выбраться.

Спасатели были на берегу через несколько минут после вызова. Водолаз даже не стал надевать полный комплект снаряжения, чтобы не терять время: накинул акваланг и нырнул. Он вытащил тело ребенка с десятиметровой глубины и передал его подъехавшим медикам. Врачи до последнего старались откачать подростка, но сердце так и не забилось.

КО МНЕ, ЛИЗА!

Собака в жизни Славы появилась пять лет назад – купила мама. Подружилась парочка сразу. Однажды мальчишка по время прогулки увидел, как занимаются сотрудники кинологического центра – дрессируют своих питомцев. Он стал приходить и наблюдать. Кинологи заметили любопытного мальчишку и разрешили остаться, с этих пор ребенок стал частым гостем на «тренировках».

Слава проводил с Лизой все свободное время. Фото: соцсети

- Наши ребята помогали ему в дрессировке Лизы, подсказывали, что делать, - вспоминает начальник кинологического центра Управления МВД РФ по Волжскому Юрий Самчик. - Он ездил с нами на показательные выступления, которые проходили в Волгограде, всегда был на подхвате во время акций и различных мероприятиях. Слава нашел подход к своей овчарке и смог добиться от нее отличных результатов. Еще года два назад Слава сказал, что хочет стать кинологом, заниматься с собаками, что ему это очень нравится. Мы были только рады. К нам приходила его мама, сначала спрашивала, не мешает ли нам ее сын со своими вопросами. А в этом году пришла за советом: куда именно поступать. Сначала думали в Санкт-Петербург, но там профильное кинологическое учебное заведение закрылось. Тогда решили учиться в колледже при СХИ, вместе съездили к профессору. Тому понравился Слава, ведь по нему видно было, что он горит желанием заниматься с собаками, что это не блажь, а именно призвание. 23 августа должно было быть зачисление.

Лиза, ради которой мальчишка бросился в воду, до сих пор не верит, что Славы нет. Она не находит себе места, скулит, тоскует по хозяину. Ведь человек стал ей настоящим другом. Сейчас с ней гуляет мама Славы Марина и его младший братик.