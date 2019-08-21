Стас Пьеха спел для жителей Котельниковской земли героев

Пусть на карте России этот город – всего лишь крохотная точка, но его история поражает величием и масштабностью событий. Родина Степана Разина и Емельяна Пугачева, котельниковская земля всегда славилась сильными, мужественными, свободолюбивыми людьми, готовыми жертвовать собой ради свободы и независимости своего народа.

Память о героических свершениях предков котельниковцы бережно хранят и передают в поколениях. Жители города никогда не забудут, что именно здесь, в котельниковских степях, советские воины начали разгром немецко-фашистских захватчиков в Сталинградском сражении и доказали всему миру, что ранее считавшаяся непобедимой фашистская орда неминуемо будет уничтожена. Боль и трагедия страшных дней войны хранится в каждом осколке снарядов и мин, которые до сих пор извлекают из котельниковской земли, израненной огнем и металлом.

Богатейшее историко-культурное наследие казачества, героизм воинов-освободителей, нынешнее экономическое развитие промышленной и социальной сфер жизни Котельниковского района стали предметом проекта «Котельниково – Земля Героев», торжественное открытие которого состоялось в городе Котельниково 16 августа.

13-й день рождения компания ЕвроХим-ВолгаКалий посвятила Котельниково Земле Героев.

Официальная церемония открытия бренда прошла на центральной площади города Котельниково. В церемонии приняли участие генеральный директор АО «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев, исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров, глава Котельниковского района Сергей Понкратов, жители Котельниково и гости района.

Фото предоставлено компанией "ЕвроХим".

Праздник погрузил горожан и гостей в эпоху Степана Разина и Емельяна Пугачева, в героические события 1942 года и познакомил с достижениями нынешнего поколения котельниковцев – строителей Гремячинского горно-обогатительного комбината.

Вечером жителям и гостям Котельниковской Земли Героев свои лучшие хиты подарил звезда российской эстрады Стас Пьеха.

Фото предоставлено компанией "ЕвроХим".

Праздник завершился великолепным высотным салютом. Яркие искры фейерверков в небе еще раз напомнили о главной цели проекта «Котельниково - Земля Героев» - сделать так, чтобы небо над этим городом всегда было мирным и все жители – счастливыми.