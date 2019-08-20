2019-08-20T18:13:07+03:00
Общество

Лучшие сотрудники Гремячинского ГОКа доказали свое профессиональное мастерство

Компания «ЕвроХим» поблагодарила лучших сотрудников за профессиональное мастерство и трудовые достижения.
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Фото: «ЕвроХим-ВолгаКалий».Фото: «ЕвроХим-ВолгаКалий».
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Золотой фонд коллектива определился в конкурсах профессионального мастерства, ставших уже традиционными для предприятий группы «ЕвроХим».

Первый этап конкурса профессионального мастерства прошел и на Гремячинском горно-обогатительном комбинате компании «ЕвроХим-ВолгаКалий».

За звание лучших мастеров соревновались электрогазосварщики, электромонтеры, водители грузового автомобиля и слесари-ремонтники.

Свое искрометное искусство электрогазосварщики демонстрировали на площадке филиала ООО «Новомосковск - ремстройсервис» в г. Котельниково. Электромонтеры (слесари-электрики) соревновались в цехе энергоснабжения ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». Сотрудники управления энергообеспечения добавили в практическое задание для электромонтеров изюминку, позволяющую проявить не только профессиональные навыки, но и рационализаторское мышление.

Фото: «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Фото: «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Водители грузового автомобиля устроили показательные выступления на площадке участка автомобильного транспорта и средств механизации цеха транспорта и подготовки производства ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».

На участке механической обработки цеха централизованного ремонта и технического обслуживания механического оборудования ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» прошел конкурс слесарей-ремонтников. В этой номинации конкурс проводился впервые, и сотрудники цеха прекрасно справились с оснащением площадки, предоставили конкурсантам все необходимое для выполнения конкурсной работы.

Важнейшим условием производственного процесса на Гремячинском горно-обогатительном комбинате считается соблюдение правил техники безопасности. Поэтому все рабочие места должным образом оснащены, и сотрудники в обязательном порядке использовали средства индивидуальной защиты.

Первые места в конкурсе электросварщиков заняли сотрудники филиала ООО «Новомосковск - ремстройсервис» в г. Котельниково. Лучше всех с заданием справился электрогазосварщик Юрий Осин, на втором месте Александр Поляков. Третье место в этой номинации занял электрогазосварщик участка механической обработки ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Роман Кашин.

Звание «Лучший электромонтер (слесарь-электрик)» завоевали сотрудники участка электроснабжения, технического обслуживания и ремонта электрического оборудования ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» На первое место вышел Андрей Аникин, на втором месте – Юрий Илюшин, третьим стал Виталий Фролов.

В номинации «Лучший слесарь-ремонтник (по обслуживанию и ремонту оборудования)» победили сотрудники участка механической обработки «ЕвроХим-ВолгаКалия» Юрий Полеев, Алексей Пашкин и Василий Пупков.

Сотрудники «Новомосковск-ремстройсервиса» заняли призовые места в конкурсе «Лучший водитель грузового автомобиля». Лучше всех с конкурсным заданием справился сотрудник этого предприятия Андрей Бурлуцкий. На втором месте водитель автомобиля участка автомобильного транспорта и средств механизации «ЕвроХим-ВолгаКалия» Александр Баранов. На третьем - Вадим Трошин из «Новомосковск-ремстройсервиса».

Фото: «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Фото: «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Сотрудникам, занявшим первые места, в дальнейшем предстоит постоять за честь своих предприятий на втором корпоративном этапе конкурса профессионального мастерства.

Исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров поблагодарил всех участников и победителей конкурса, отметив, что свой трудовой путь он тоже начинал рабочим на производстве. Руководитель от души поздравил победителей и от имени всего коллектива Гремячинского ГОКа пожелал им успехов и новых интересных задач, позволяющих проявить свой профессионализм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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