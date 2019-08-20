Собираем ребенка в школу: в Волгограде дешевле, чем в Москве, но дороже, чем в Перми
Для всех родителей, чьи дети в этом году идут в школу, наступает самая тяжелая пора с точки зрения финансов. Нужно подготовить чадо к учебному году. А это значит, купить подросшему на 10 сантиметров за год сыну новые кроссовки, форму, костюм, рубашку, ботинки. Нельзя забывать и про письменные принадлежности: тетради, альбомы, ручки, клей, линейки, циркуль и тому подобное. В конце списка покупок неожиданно обязательно выплывет рюкзак взамен порванного накануне. В общем – откладывать на это лучше начинать уже с января. Ведь сумма получается очень кругленькой. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob задал своим пользователям из всех городов-миллионников вопрос: во сколько вам обошлись покупки к школе. И получились интересные цифры (их выводили среднестатически: суммировали и делили на количество респондентов).
Больше всего планируют потратить (или уже потратили) жители Сибири. Родители из Красноярска и Новосибирска озвучили цифру 10 тысяч рублей. Как ни удивительно, московские мамы и папы отстают в тратах. Они раскошелились на 8700 рублей. В Казани и Уфе готовы отдать на сборы в школу 8500 и 8400 рублей.
Волгоград оказался третьим с конца. Мы оценили подготовку к школе в 7300 рублей. Меньше потратили только в Воронеже – 6800 и в Перми – 6500 рублей.
По сравнению с прошлым годом траты выросли примерно на три процента.
СЧИТАЛКА «КП»
Чтобы облегчить волгоградским папам и мамам поход по магазинам, мы уже сходили и узнали, к чему готовиться. Корреспондент «КП» изучил все ценники. Итак, считаем, во сколько реально обойдутся сборы в школу.
Портфель
Итак, пожалуй, самая важная для здоровья ребенка и, порой, самая затратная строка в чеке – рюкзак. Все мы помним советы врачей и Роспотребндзора: у портфеля должна быть анатомическая спинка с твёрдым внутренним каркасом и широкие (5-8см) лямки S-ной формы, повторяющие изгиб плеча. Ширина не должна быть больше ширины плеч. Нижний край рюкзака должен проходить по линии талии.
С таким рюкзаком у вашего ребенка не нарушится осанка. И помните, что он должен быть легким – учебники весят столько, что дополнительной тяжести детям не выдержать.
Все остальное дело вкуса. Дизайн, цвет, картинки, отделения. К дорогим моделям в придачу прилагается контейнер для бутербродов, мешок для сменки, иногда и папки для тетрадей и рисования.
В среднем обычный рюкзак стоит 1500-2000 рублей. Есть и совсем дешевые, например, по 399 рублей. Но такие экземпляры будут способствовать искривлению позвоночника. Ортопедический рюкзак стоит 4000-7000 рублей.
Помимо самого портфеля, к школе нужно закупить и его наполнение. Многие сразу берут ранцы, укомплектованные пеналами и ручками, но психологи советуют не экономить времени и дать возможность ребенку самому выбрать в канцелярском отделе понравившиеся карандаши, ластики и линейки.
Сейчас в большинстве магазинов - распродажи. Успейте собраться в школу, пока полки не опустели.
Канцтовары
- Тетради в клетку и в линейку (для первоклассников – в косую линейку) - от 1,5 до 14 рублей. Для начала покупают по 10 штук тех и других.
- Пенал - от 49 до 800 рублей.
- Ручки синие шариковые - от 7 до 120 рублей. Также ребенку могут пригодиться цветные ручки.
- Карандаши простые и цветные - от 3 до 60 рублей. В зависимости от фирмы и жесткости карандашей.
- Точилка - от 20 до 90 рублей, ластик - от 15 до 65 рублей.
- Линейка от 10 до 30 рублей. Также продаются наборы с линейкой, транспортиром и треугольником - от 70 до 100 рублей.
- Цветные маркеры – от 70 до 95 рублей.
- Клей-карандаш или клей ПВА – от 36 до 65 рублей.
- Фломастеры - от 150 до 450 рублей.
- Обложки для тетрадей и учебников (последние лучше покупать, когда учебники будут на руках – чтобы точно подошли по размеру) – от 15 до 30 рублей за штуку.
- Дневник - от 50 до 200 рублей.
- Цветные бумага и картон - от 200 до 300 рублей.
- Пластилин и доска для лепки – от 65 до 120 рублей
- Краски акварельные и гуашевые, кисточки, альбом для рисования. Весь набор для рисования вам обойдется примерно в 350-600 рублей.
Школьная форма
Как показывает практика, на одежде для школы лучше не экономить, ведь ребенку придется проводить в ней по 7–9 часов в день. Конечно, лучше, чтобы состав ткани был из натуральных, дышащих материалов.
Для девочек:
- Сарафан. Его стоимость может колебаться от 1500 до 10000 рублей в зависимости от производителя, состава ткани и модели.
- Рубашки, блузки - от 1000 до 4000 рублей.
- Юбка – от 999 до 3000 рублей.
- Банты. Большой выбор представлен в магазинах аксессуаров - от 400 до 1000 рублей.
- Туфли, балетки - от 1500 до 5000 рублей.
Смотрите не только на этикетки, но и на состав. Ребенку сидеть в этой одежде весь день. Софья ПОНОМАРЕВА.
Для мальчиков:
- Рубашки – от 1000 до 3000 рублей.
- Брюки - от 1100 до 4000 рублей.
- Пиджак – от 2000 до 5000 рублей
- Туфли – от 1500 до 4000.
- Аксессуары: бабочки, галстуки, подтяжки стоят примерно от 200 до 700 рублей
Спортивная форма
Для девочек:
- Кроссовки – от 700 рублей до 3500 рублей,
- Футболка – от 99 до 800 рублей.
- Кофта – от 1200 до 2000 рублей
- Штаны – от 700 до 1800 рублей
- Шорты – от 400 до 1000 рублей
- Мешок для формы от 200 до 500 рублей
- Носки – от 100 до 400 рублей за пару.
Для мальчиков:
- Кроссовки – от 700 до 3500 рублей,
- Футболка – от 99 до 800 рублей.
- Кофта – от 1200 до 2000 рублей.
- Штаны/шорты – от 1000 до1800 рублей.
- Мешок для формы - от 200 до 500 рублей.
- Носки – от 100 до 500 рублей за пару.
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Галина КОЗЛОВА, психолог гимназии №3 Волгограда:
- У большей части наших жителей нет возможности тратить деньги на все подряд. Перед закупками к школе нужно вместе с ребенком обсудить, что и зачем ему нужно. Обговорить рациональность той или иной покупки. Есть, конечно, родители, которым важно, чтоб их ребенок носил все самое лучшее, ходил с лучшими школьными принадлежностями, только потому, что это сказывается на их имидже. Таким родителям нужно ответить на вопрос – зачем так делать? Для кого вы это делаете? Так будет лучше вашему ребенку? Важна и работа школы, чтобы другие дети не чувствовали себя ущемленными. Хорошо, когда родители вместе с учителями на собраниях обсуждают вопросы о закупках одинаковых тетрадей, дневников, формы. Ведь это помогает снизить соревновательность между детьми, убрать лишний дискомфорт. На чем точно не стоит экономить, это рюкзак, ведь от него зависит здоровье спины.
ИСТОЧНИК KP.RU