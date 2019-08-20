Собираем ребенка в школу: в Волгограде дешевле, чем в Москве, но дороже, чем в Перми

Для всех родителей, чьи дети в этом году идут в школу, наступает самая тяжелая пора с точки зрения финансов. Нужно подготовить чадо к учебному году. А это значит, купить подросшему на 10 сантиметров за год сыну новые кроссовки, форму, костюм, рубашку, ботинки. Нельзя забывать и про письменные принадлежности: тетради, альбомы, ручки, клей, линейки, циркуль и тому подобное. В конце списка покупок неожиданно обязательно выплывет рюкзак взамен порванного накануне. В общем – откладывать на это лучше начинать уже с января. Ведь сумма получается очень кругленькой. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob задал своим пользователям из всех городов-миллионников вопрос: во сколько вам обошлись покупки к школе. И получились интересные цифры (их выводили среднестатически: суммировали и делили на количество респондентов).

Больше всего планируют потратить (или уже потратили) жители Сибири. Родители из Красноярска и Новосибирска озвучили цифру 10 тысяч рублей. Как ни удивительно, московские мамы и папы отстают в тратах. Они раскошелились на 8700 рублей. В Казани и Уфе готовы отдать на сборы в школу 8500 и 8400 рублей.

Волгоград оказался третьим с конца. Мы оценили подготовку к школе в 7300 рублей. Меньше потратили только в Воронеже – 6800 и в Перми – 6500 рублей.

По сравнению с прошлым годом траты выросли примерно на три процента.

СЧИТАЛКА «КП»

Чтобы облегчить волгоградским папам и мамам поход по магазинам, мы уже сходили и узнали, к чему готовиться. Корреспондент «КП» изучил все ценники. Итак, считаем, во сколько реально обойдутся сборы в школу.

Портфель

Итак, пожалуй, самая важная для здоровья ребенка и, порой, самая затратная строка в чеке – рюкзак. Все мы помним советы врачей и Роспотребндзора: у портфеля должна быть анатомическая спинка с твёрдым внутренним каркасом и широкие (5-8см) лямки S-ной формы, повторяющие изгиб плеча. Ширина не должна быть больше ширины плеч. Нижний край рюкзака должен проходить по линии талии.

С таким рюкзаком у вашего ребенка не нарушится осанка. И помните, что он должен быть легким – учебники весят столько, что дополнительной тяжести детям не выдержать.

Все остальное дело вкуса. Дизайн, цвет, картинки, отделения. К дорогим моделям в придачу прилагается контейнер для бутербродов, мешок для сменки, иногда и папки для тетрадей и рисования.

В среднем обычный рюкзак стоит 1500-2000 рублей. Есть и совсем дешевые, например, по 399 рублей. Но такие экземпляры будут способствовать искривлению позвоночника. Ортопедический рюкзак стоит 4000-7000 рублей.

Помимо самого портфеля, к школе нужно закупить и его наполнение. Многие сразу берут ранцы, укомплектованные пеналами и ручками, но психологи советуют не экономить времени и дать возможность ребенку самому выбрать в канцелярском отделе понравившиеся карандаши, ластики и линейки.

Сейчас в большинстве магазинов - распродажи. Успейте собраться в школу, пока полки не опустели.

Канцтовары

- Тетради в клетку и в линейку (для первоклассников – в косую линейку) - от 1,5 до 14 рублей. Для начала покупают по 10 штук тех и других.

- Пенал - от 49 до 800 рублей.

- Ручки синие шариковые - от 7 до 120 рублей. Также ребенку могут пригодиться цветные ручки.

- Карандаши простые и цветные - от 3 до 60 рублей. В зависимости от фирмы и жесткости карандашей.

- Точилка - от 20 до 90 рублей, ластик - от 15 до 65 рублей.

- Линейка от 10 до 30 рублей. Также продаются наборы с линейкой, транспортиром и треугольником - от 70 до 100 рублей.

- Цветные маркеры – от 70 до 95 рублей.

- Клей-карандаш или клей ПВА – от 36 до 65 рублей.

- Фломастеры - от 150 до 450 рублей.

- Обложки для тетрадей и учебников (последние лучше покупать, когда учебники будут на руках – чтобы точно подошли по размеру) – от 15 до 30 рублей за штуку.

- Дневник - от 50 до 200 рублей.

- Цветные бумага и картон - от 200 до 300 рублей.

- Пластилин и доска для лепки – от 65 до 120 рублей

- Краски акварельные и гуашевые, кисточки, альбом для рисования. Весь набор для рисования вам обойдется примерно в 350-600 рублей.

Школьная форма

Как показывает практика, на одежде для школы лучше не экономить, ведь ребенку придется проводить в ней по 7–9 часов в день. Конечно, лучше, чтобы состав ткани был из натуральных, дышащих материалов.

Для девочек:

- Сарафан. Его стоимость может колебаться от 1500 до 10000 рублей в зависимости от производителя, состава ткани и модели.

- Рубашки, блузки - от 1000 до 4000 рублей.

- Юбка – от 999 до 3000 рублей.

- Банты. Большой выбор представлен в магазинах аксессуаров - от 400 до 1000 рублей.

- Туфли, балетки - от 1500 до 5000 рублей.

Смотрите не только на этикетки, но и на состав. Ребенку сидеть в этой одежде весь день. Софья ПОНОМАРЕВА.

Для мальчиков:

- Рубашки – от 1000 до 3000 рублей.

- Брюки - от 1100 до 4000 рублей.

- Пиджак – от 2000 до 5000 рублей

- Туфли – от 1500 до 4000.

- Аксессуары: бабочки, галстуки, подтяжки стоят примерно от 200 до 700 рублей

Спортивная форма

Для девочек:

- Кроссовки – от 700 рублей до 3500 рублей,

- Футболка – от 99 до 800 рублей.

- Кофта – от 1200 до 2000 рублей

- Штаны – от 700 до 1800 рублей

- Шорты – от 400 до 1000 рублей

- Мешок для формы от 200 до 500 рублей

- Носки – от 100 до 400 рублей за пару.

Для мальчиков:

- Кроссовки – от 700 до 3500 рублей,

- Футболка – от 99 до 800 рублей.

- Кофта – от 1200 до 2000 рублей.

- Штаны/шорты – от 1000 до1800 рублей.

- Мешок для формы - от 200 до 500 рублей.

- Носки – от 100 до 500 рублей за пару.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Галина КОЗЛОВА, психолог гимназии №3 Волгограда:

- У большей части наших жителей нет возможности тратить деньги на все подряд. Перед закупками к школе нужно вместе с ребенком обсудить, что и зачем ему нужно. Обговорить рациональность той или иной покупки. Есть, конечно, родители, которым важно, чтоб их ребенок носил все самое лучшее, ходил с лучшими школьными принадлежностями, только потому, что это сказывается на их имидже. Таким родителям нужно ответить на вопрос – зачем так делать? Для кого вы это делаете? Так будет лучше вашему ребенку? Важна и работа школы, чтобы другие дети не чувствовали себя ущемленными. Хорошо, когда родители вместе с учителями на собраниях обсуждают вопросы о закупках одинаковых тетрадей, дневников, формы. Ведь это помогает снизить соревновательность между детьми, убрать лишний дискомфорт. На чем точно не стоит экономить, это рюкзак, ведь от него зависит здоровье спины.