В Дону нашли микропластик: что это значит

Из-за глобального потепления в Арктике тают айсберги, моря и океаны выносят на берег тонны мусора, который туда отправили люди, состояние экологии ухудшается с каждым днем. Но большинство из нас спрятались в своих раковинах от подобных проблем: тут бы до зарплаты прожить, какая нам Арктика и мировой океан. Но проблема гораздо ближе к нашим носам и даже желудкам. Ученые выяснили, что еженедельно человек потребляет до 5 граммов пластика вместе с водой, едой, воздухом. Попробуйте съесть пластиковую карточку. То же самое. И это не где-то в «загнивающем Западе», а у нас на Дону.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ДЛЯ ДОНА

Весной этого года в ходе экспедиции "Великие реки России", которую проводили на реке Дон телекомпанания Ocean-TV и Фонд "Без рек как без рук", сотрудники фонда делали комплексные исследования речной воды . И основной целью было как раз узнать, есть ли в пресной воде микропластик (в мировом океане его нашли еще в 2004 году).

- Основные замеры проводились в Цимлянском водохранилище, - рассказывает "КП-Волгоград" сотрудник фонда Владислав Ломаков. - Изначально смотрели не только на микропластик, но и делали гидрохимический и гидробиологический анализы. По сути – общий анализ крови. Взяли более 50 проб. Делали это с помощью специального пробоотборника - сети Манта. Он напоминает планер, который вовремя буксировки лодки находится в верхнем слое воды, где как раз чаще всего и встречаются частицы микропластика. Аппарат также учитывает объем воды, который через него проходит. Есть в нем и сетка фильтр, на которой осаживаются частицы размером от 500 микрон. Общее состояние реки можно считать удовлетворительным, по основным показателям серьезных отклонений от нормы не увидели. А вот по самому главному, до этого не исследованному показателю, результаты неутешительные. Из 11 проб в 8 мы нашли образцы микропластика. И что дальше с этим знанием делать? Как говорят участники исследования, все подробные отчеты находятся в общем доступе и их результатами могут пользоваться и чиновники и экологи.

Так выглядит микропластик под микроскопом. Фото: фонд "Без рек как без рук"

В ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЕ ПЛАСТИКА НЕТ?

Исследований, масштабных, с широкой выборкой и большой доказательной базой, о вреде микропластика для организма человека пока мало. Потому что сама проблема обозначилась относительно недавно.

- Не нужно ученых степеней, чтобы понять: микропластик не только сам по себе представляет угрозу для организма человека, проникая в его внутренние органы с водой и пищей, но и может служить потенциальным путем проникновения инфекции, поскольку частицы микропластика служат средой для вирусов и бактерий, - говорят экологи из фонда.

Правда, в «Концессиях водоснабжения», которые фильтруют и распределяют нам воду, «Комсомолку» успокоили.

- Вся вода проходит очистку, и то оборудование, которое превращает воду в питьевую, способно удерживать и мелкие частицы.

Экологи говорят, что микропластик в питьевой воде есть, коммунальщики утверждают, что нет. Кому верить решайте сами. Но опасные микрочастицы приходят к нам и с едой. Ведь донскую рыбку: того же судака и сазана, любят многие. А уж она воду получает без каких-либо фильтров Кстати, фонд продолжает исследования. И на очереди великая матушка Волга и ее крупнейший правый приток - Ока. Результаты также обещают озвучить. Хотя учитывая, как у нас загажены берега и сколько мусора оказывается в реке, результаты можно предугадать.

Воду в Дону исследовали по всем показателям. Фото: фонд "Без рек как без рук"

ВАЖНО Фонд в этом году выиграл президентский грант на реализацию очень полезного проекта «Речной дозор» - порядка 500 тысяч рублей. Экологи приглашают к сотрудничеству школьников, студентов молодежь. Ребята пройдут обучение в области прикладной экологии. Благодаря экспресс-анализу, который будут проводить участники проекта, жители смогут узнать о состоянии своих рек. Кроме того, дозор будет принимать участие и в других экологических акциях региона.