Осторожно, злая собака: на севере Волгограда алабай в ошейнике атаковал прохожих

Около двух часов дня 18 августа в Тракторозаводском районе Волгограда напротив площади Дзержинского алабай покусал случайного прохожего, а затем набросился на другого.

Очевидицей происходящего стала волгоградка Татьяна Панферова, работающая неподалеку. Она то и вызвала стражей порядка, а затем в соцсетях предупредила волгоградцев об опасности. По ее словам, у алабая есть ошейник и поводок. Хозяин либо потерял его, либо того хуже - выбросил. Он дезориентирован, мечется из стороны в сторону и охраняет территорию. Такого лучше обходить стороной. У самой Татьяны четыре питомца этой породы и она имеет представление о том, как нужно правильно себя вести.

Пес накинулся на прохожего и прилично укусил его. Мужчина отправился в травмпункт. Фото: Татьяна Панферова.

- Смотрю, он бегает. Взяла ведро с водой, думаю, пойду хоть напою. Вижу, парень идёт, сказал, что эта собака его укусила. Он сильно хромал, пошел в травмпункт. Хорошо, что я не дошла до собаки, а то тоже ходила бы сейчас по больницам, - рассказала КП-Волгоград Татьяна.

Следом же алабай набросился на другого прохожего, но тот успел выскочить на проезжую часть. Машины остановились, а пес отстал. Полицейские, приехавшие по вызову, сообщили об инциденте в службу отлова. Сотрудники "Гопитомника" приехали на место довольно быстро, уже через час алабая забрали. Волонтеры планируют вызволять пса, но пока он пробудет на карантине десять дней. Если собаку признают агрессивной, то усыпят, а если нет, то зоозащитники найдут ему новую семью.