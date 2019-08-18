Под Волгоградом столкнулись два «ВАЗа»: трое детей и четверо взрослых в больнице

Вечером 17 августа в районную больницу Палласовского района Волгоградской области госпитализировали сразу семь человек. Все они пострадали в крупной аварии, которая произошла на 107-ом километре автодороги «Иловатка-Палласовка-Николаевск». Как уже установили сотрудники ГИБДД, виновником происшествия оказался 35-летний мужчина за рулем «четырнадцатой».

- Он не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ 217030», под управлением 39-летнего водителя, который двигался во встречном направлении, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Очевидцы вызвали «скорую помощь». Раненных было очень много. В салоне «Приоры» пострадали все: сам водитель, его пассажирки 76-ти и 36-ти лет, а также три маленькие девочки 11-ти, 5-ти и 3-х лет. Угодил в больницу и управлявший «четырнадцатой» мужчина. Всем оказана необходимая помощь, дети находятся под наблюдением врачей.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.