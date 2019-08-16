2019-08-16T16:59:16+03:00
Экономика

ВТБ на четверть снизил размер первоначального взноса для ипотеки по двум документам

ВТБ изменил минимальный размер первоначального взноса по ипотечным кредитам в рамках программы «Победа над формальностями»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Теперь при взносе 30% от стоимости объекта недвижимости клиент может получить решение по ипотеке по двум документам. Специальное предложение действует до 30 сентября 2019 года.

Программа «Победа над формальностями» предполагает оформление жилищного кредита без подтверждения дохода. Для проведения сделки клиенту необходимо лишь два документа – паспорт и СНИЛС. При этом регистрация заемщика в регионе приобретения недвижимости не обязательна. Предложение банка позволяет оформить ипотеку на готовый объект, квартиру в новостройке, апартаменты по ставке от 9,45% годовых, а также рефинансировать ранее оформленный кредит. Денежные средства могут быть выданы на срок до 20 лет с максимальной суммой до 30 млн рублей.

«Стратегия ВТБ направлена на максимальную персонализацию услуг для клиентов банка. Поэтому ипотеку по двум документам – паспорту и СНИЛС – мы оформляем теперь с первоначальным взносом от 30%. К примеру, если заемщик покупает квартиру за 4 млн, ему достаточно иметь 1,2 млн рублей собственных средств. Ежемесячный платеж по такому кредиту на 15 лет составит порядка 30 тыс. рублей, а от подачи заявки до получения ипотеки пройдет всего два дня. На наш взгляд, такие условия позволят семьям решить свой жилищный вопрос в сжатые сроки и с максимальной выгодой», – комментирует Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ.

По итогам первого полугодия 2019 года в рамках программы «Победа над формальностями» банк заключил более 20 тыс. сделок на 50 млрд рублей, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Регионами-лидерами по объему выдач в рамках программы за январь-июнь стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Республика Татарстан и Краснодарский край.

Помимо возможности совершить ипотечную сделку всего по двум документам ВТБ предлагает широкую линейку программ для самых разных категорий клиентов. Требования к первоначальному взносу при этом также комфортны – самостоятельно необходимо оплатить от 10% до 20% стоимости жилья. Кроме того, при расчете первоначального взноса может учитываться сумма материнского капитала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ВТБ профинансировал застройщиков на 220 млрд рублей
ВТБ по итогам первых семи месяцев года одобрил более 50 сделок проектного финансирования с использованием нового механизма эскроу-счетов на сумму более 220 млрд рублей. Кроме того, банк привлек на счета эскроу более 6,5 млрд рублей средств клиентов-физиче
Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные с банковских карт на кассах в торговых точках в удаленных и малонаселенных пунктах Волгоградской области
15 августа 2019 года, Волгоград — Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные при совершении покупки на кассах в торговых точках на отдаленных и малонаселенных территориях в 76 субъектах РФ, в том числе в населенных пунктах Волгоградской области
ВТБ Пенсионный фонд: текущая доходность пенсионных накоплений составила 9,6% годовых
ВТБ Пенсионный фонд показал положительную динамику по итогам первого полугодия 2019 года – доходность пенсионных накоплений застрахованных лиц – клиентов фонда составила 9,6% годовых
Новости 24
В больницу №15 Волгограда закупят 43 единицы нового оборудования
В Волгограде выбрали зоозащитников, которые получат из бюджета 2,5 миллиона рублей
В Астрахани под суд отправили чиновников, не заметивших отсутствие квартиры в новостройке
Больше трехсот несовершеннолетних волгоградок стали мамами в этом году
В Волгоградский центр для одаренных детей купят роботов на 26 миллионов рублей
Военные медики эвакуировали раненых с поля боя под Волгоградом
В Волго-Донском канале судно повредило ворота шлюза
В Волгоградской области несколько трасс закрыли для большегрузов
Волгоградцев в день города зовут посмотреть на выставку трамваев
В Волгограде гаишники будут массово штрафовать велосипедистов за нарушения правил
В Волгограде оставили в силе приговор волжанину, убившему водителя за громкую музыку
В Волгограде братскую могилу воинов 45-й стрелковой дивизии приведут в порядок за два миллиона рублей
В Астрахани рыбак заплатит полмиллиона за попытку подкупить полицейского
Под Астраханью женщину в поле изнасиловал подросток
Среди 240 волгоградцев выберут лучших парикмахеров, огнеупорщиков, волочильщиков и артистов
Банк УРАЛСИБ включен в Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
Семь школ оборудуют новыми спортивными площадками
В Волгограде чиновника-рэкетира приговорили к 8, 5 годам колонии
Собственника через суд заставят привести в порядок кинотеатр "Юбилейный"