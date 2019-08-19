В субботу 17 августа центр Астрахани зазвучал скрипом тормозов и запахом жженой резины. Нет, в городе не разгулялись стритрейсеры и дрифтеры. Просто по Советскому району города пела и плясала дагестанская свадьба. Семь машин с цветочками на капотах и заклеенными номера устроили шоу с выездом на встречную полосу, дрифтом и стрельбой в воздух.

Обычных прохожих это возмутило. Один даже позвонил в полицию и сообщил о нарушающих порядок хулиганах на машинах – чудом, что обошлось без аварий. На место выехал патруль ДПС, но застал уже только одну машину – Toyota Highlander. На 24-летнюю девушку-водителя составили два административных протокола: за номера без букв и выезд на встречную полосу.

Дагестанская свадьба в Астрахани: дрифт, стрельба и выезд на встречку.

Остальных участников кортежа тоже решили привлечь к ответственности. Для этого к одному из самых дорогих банкетных комплексов каспийской столицы приехали десять экипажей ДПС, также была на месте и следственно-оперативная группа. Так что 200 человек гостей получили дополнительное впечатление от свадьбы молодых. После обыска оружия в машинах не нашли, не было и следов пороха. Но по записям с камер видеонаблюдения смогли определить машины-нарушители. В итоге за заклеенные буквы накажут 20-летнего водителя «Лады Приоры». 23-летнего водителя еще одной «Приоры» за встречную полосу и заклеенные номера.

- Такие же правила нарушил водитель Lexus, но его пока установить не удалось. Владелец отрицает причастность к кортежу. Также неизвестен и тот, кто был за рулем Hyundai ix35. Иномарка также каталась по Астрахани без номеров, - сообщили "КП-Волгоград" в УМВД по Астраханской области.

Как стало известно «КП-Волгоград» из собственного источника, в этот день женили владельца сети кальянных в Астрахани. Гости в основном приехали из соседней республики Дагестан.