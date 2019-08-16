«Мне так удобно»: сотрудники ГИБДД спросили велосипедистов, почему они нарушают

Пока весь цивилизованный мир думает об оздоровлении нации и развитии велоинфраструктуры, в Волгограде к водителям двухколесного транспорта отношение еще агрессивное. И новость о том, что ГИБДД обратит внимание на велосипедистов, вызвала в соцсетях дружное ликование: «Ура», «Наконец-то», «А почему не каждый день?».

Водители авто объясняют свою агрессию просто: велосипедисты не соблюдают ПДД и создают опасность и для машин, и для пешеходов. А еще и пытаются покуситься на святое – «отжать» кусочек проезжей части ради своих выделенных полос.

У ГИБДД другие данные: зачастую в аварии виноваты не велосипедисты, а автомобилисты.

- Три дня назад в Красноармейском районе в ДТП попала девочка, которая ехала на велосипеде и не нарушала правила. Сегодня мы вышли в рейд не наказывать велосипедистов, а напомнить им о правилах дорожного движения. Даже если едешь по правилам, надо во все глаза следить за дорожной ситуацией. «Комсомолка» вместе с ГИБДД пообщалась с велосипедистами.

«ВОДИТЕЛИ НАС НЕ СЧИТАЮТ УЧАСТНИКАМИ ДВИЖЕНИЯ»

Мой велосипед припаркован в редакции, но ехать на встречу с ГИБДД я на нем не решилась: вдруг акция затянется, а у меня нет фонарей. Поездка без них в темное время суток – нарушение ПДД, а за них велосипедистов могут наказать штрафом в размере 800 рублей.

- Многие велосипедисты почему-то забывают, что велосипед – это транспортное средство, а не игрушка, - объясняет мне сотрудник городского ГИБДД. - И пока вы на нем едете – вы водитель транспортного средства. Перед поездкой вы так же, как автовладельцы, должны проверять колеса, тормоза, свет.

Место для проверки, честно признаться, выбирала я. Как любитель покататься на велосипеде знаю «слабые места», где очень многие грешат и пролетают «зебру» на велосипеде. И "сдала" эту дислокацию полиции. Это пешеходный переход на улице Комсомольской рядом с «бомбой» - памятником мирным жителям Сталинграда. В этом месте велосипедисты переезжают с верхней террасы набережной на аллею, ведущую к панораме.

«Зебра» - это место, где любой велосипедист обязан на время стать пешеходом, если нужно пересечь проезжую часть. И первые волгоградцы, которых мы встречаем на велосипедах, правила знают. По велодорожке едет мама с дочкой. Сотрудницы отдела пропаганды ГорГАИ Светлана Березина и Ирина Цельцус вежливо просят прекрасных велосипедисток остановиться.

- Мы хотели бы задать вам несколько вопросов, - объясняет Светлана. – Во-первых, сколько лет ребенку?

- 12.

- А со скольки лет велосипедист может ехать по дорогам общего пользования? – спрашивает конкретно у ребенка.

Девочка немного смущается, но отвечает правильно.

- С 14.

- А до 14?

- Только по тротуарам и велодорожкам.

- Все правильно. Вы не нарушаете правила, и мы рады, что вы их знаете.

Сотрудницы ГИБДД похвалили девушек за хорошее знание ПДД.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ребенку посоветовали пользоваться защитой, но мама призналась – велосипед взяли в прокат.

В это время к перекрестку подъезжает мужчина. Увидев два мотоцикла ДПС, сходит на дорогу и катит велосипед рядом. Все по правилам. Но его все равно останавливают и устраивают небольшой экзамен.

- В случае, когда вы едете по дороге, какие правила вы должны соблюдать, знаете?

- Справа надо ехать. Если нет велосипедной дорожки. В пределах метра от края проезжей части.

- Верно. Если вы едете по проспекту Ленина в правом ряду, а вам надо повернуть налево, что будете делать?

- Надо сделать жест руками…

- Нет. А если подумать?

- Не знаю, я на велосипеде не пересекаю перекресток, я всегда слезаю с него и перехожу пешком по переходу.

- Вот как раз так и надо, все правильно! Остановиться, перейти дорогу и заново начать движение.

На "зебре" велосипедист обязан слезть с велосипеда и стать пешеходом.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Мужчину отпускают, выслушав напоследок жалобу: «Да наши автомобилисты нас не считают за участников движения».

- Я тоже водитель, и, честно, я всегда боюсь велосипедистов, которые поворачивают с крайней полосы налево, думая, что они тоже водители. Я боюсь: вдруг он упадет, у него цепь оборвется, он попадет под колеса, а я не успею вовремя остановиться, - объясняет мне милая сотрудница ГИБДД.

СЛЕДИ ЗА ЗНАКАМИ

Мимо нас идет дедушка с двумя внучками. Все трое – на самокатах. Даже не видя инспектора, останавливаются и катят самокаты рядом.

- Вот молодцы, - говорит Ирина. - Самое неприятное, когда взрослые велосипедисты, нарушая правила, своим дурным примером учат детей. Ведь дети думают - раз взрослым можно, то и нам тоже.

Пока мы общаемся, со стороны Музыкального театра едут два велосипедиста. Молодые люди двигаются по проезжей части. Инспектор на мотоцикле просит ребят остановиться. Но вместо этого один из них буквально удирает от сотрудников.

- Почему нарушаете правила? – спрашивает полицейский у его товарища, который все же на требование остановки отреагировал.

Велосипедист в недоумении. Вроде бы до «зебры» еще не доехали.

- Слева от вас велосипедная дорожка. Что это значит?

- Что мы должны ехать по велосипедной дорожке, а не по дороге.

- Так почему не едете?

- Нам здесь удобнее. Чтобы попасть на велодорожку, надо затащить велосипед на бордюр.

- Но вы же понимаете, что неудобно это - не оправдание. «Мне неудобно парковаться в кармане, я хочу посреди дороги». «Мне неудобно ехать на такси, я пью шампанское и сажусь за руль». Это примерно то же самое.

- Да, согласен, больше так не буду, - обещает молодой человек. – И добавляет: вы и пешеходов тогда научите, чтобы здесь не ходили - показывает рукой на дорожку.

Поднимаем голову - и правда, знак "велосипедная дорожка". Не велопешеходная, а именно велосипедная. В Волгограде на знаки никто не смотрит. Только в прошлые выходные здесь пыталась объехать пешеходов, которые заняли весь проезд. Еще и обругали меня.

Эта конкретная дорожка - только для велосипедистов. Пешеходы должны идти по тротуару на левой стороне улицы.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Пешеходы должны пользоваться тротуаром с левой стороны. А вот дальше по аллее другие знаки – велопешеходной дорожки, там можно всем ехать, объясняют полицейские.

НАС НЕ ДОГОНЯТ!

«А что же с тем нарушителем, который удрал», спрашиваю сотрудников?

- В этом проблема. Велосипедистов привлечь к ответственности так же сложно, как и пешеходов. Это водитель обязан за рулем иметь при себе документы на транспортное средство, водительские права. Но правилами не закреплено, что велосипедист и пешеход должен всегда носить при себе документ, удостоверяющий личность. Поэтому данная категория всегда старается убежать, уйти, и даже если есть документы, говорят что, их нет.

- Но вы же имеете право попросить их проехать в отделение и установить личность?

- Вообще да.

Кстати, штраф для велосипедистов больше практически в два раза, если он нарушит правила, будучи пьяным. В состоянии алкогольного опьянения нельзя водить никакое транспортное средство. И да, пьяных за рулем тоже будут ловить в эти выходные. Массово проверять водителей на трезвость волгоградская Госавтоинспекция планирует в это воскресенье.

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