За автомобилем в Москву? 10 признаков подозрительного автодилера

Преимущественно аферисты орудуют в Москве, что неудивительно – здесь всегда огромное количество потенциальных клиентов (особенно приезжих), которых легко запутать. За последний год такие «автодилеры» стали встречаться и в регионах. Нередко на форумах можно встретить отзывы жителей Волгограда, посещавших столицу ради невероятных скидок и вернувшихся в лучшем случае без нового автомобиля и денежных потерь. Во многих историях рассказывают о том, как потеряли кругленькую сумму при покупке.

Как понять, что перед вами мошенники, почему разумнее обращаться к официальным дилерам и есть ли смысл ради призрачных скидок ехать в Москву? Ответы вы получите прямо сейчас.

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ДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОЙ СХЕМЫ

В Интернете почти ежедневно появляются истории людей, обманутых во время приобретения автомобиля, и если проанализировать их, то можно определить общий принцип работы «черных автодилеров». Фактически у них есть несколько путей для обмана:

- продать авто с минимальной комплектацией как топовую версию;

- заставить взять невыгодный кредит;

- взять больше денег за дополнительное оборудование, о котором изначально не сообщалось;

- реализовать авто с дефектами или б/у под видом только что сошедшего с конвейера.

Первое, с чего начинается афера, – низкая цена на автомобили. Действительно, кто не захочет купить Volkswagen Polo за 465 тысяч рублей при реальной стоимости от 649 900 рублей, ŠKODA RAPID за 470 тысяч рублей вместо 657 000 рублей, а Renault Duster за 419 400 рублей?

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Правда, по итогу заплатить придется гораздо больше, но об этом покупатель узнает далеко не сразу. Желая проверить салон, автомобилисты изучают отзывы на форумах и тематических порталах, однако, большинство из них заказные. Дело в том, что сомнительные дельцы никогда не используют обычные каналы рекламы – билборды или ролики по ТВ, чтобы формально не нарушать законодательство. Их прерогатива – контекстная раскрутка в интернете, виртуальные доски объявлений и восторженные отзывы.

Если набрать номер, указанный в объявлении, то, как правило, события развиваются следующим образом:

На вопрос о том, почему стоимость авто такая низкая, говорят об оптовых закупках или отсутствии наценок. Это уже должно насторожить, ведь даже без наценок и с учетом крупного заказа цена не может стать меньше на 30%, а лучшая цена на новый автомобиль только у официального дилера.

По приезду в автосалон клиенту обеспечивают радушный прием и дают «эксклюзивную» возможность оформить весь пакет услуг, начиная от страховки, заканчивая кредитом по привлекательной стоимости. Но выясняется, что произвести осмотр прямо сейчас нельзя (авто проверяют или везут с другого склада), плюс цена машины оказывается немного выше, чем оговаривалось изначально. Последнее мотивируют тем, что рекламируемое авто уже купили.

В случае, когда авто все-таки доступно для осмотра, недобросовестные продавцы сделают все, чтобы вы не смогли увидеть VIN-номер на капоте, кузове или стекле. Это делается, чтобы вы не могли проверить автомобиль на сайте ГИБДД, а также выяснить, через какого дилера купили автомобиль (ведь откуда-то же они получают машины для реализации). Еще одна причина – продажа поврежденных, заложенных или так называемых авто с криминальной историей.

У клиентов просят залог, а в договоре прописывают, что при отказе эти деньги не возращаются, так как являются комиссией за консультационные услуги. Кстати, у официалов сумма залога может быть всего 1000 рублей и она будет возвращена, даже если вы просто передумали покупать автомобиль, без объяснения причин. Как только вы передадите деньги (или старый автомобиль при покупке через Tradе-in), которые по бухгалтерии будут проходить именно как задаток, продавец ошарашит – в вашем авто есть дополнительные опции, за которые нужно доплатить или придется покупать другую машину, ведь дешевая уже куплена. Размер незапланированной наценки впечатляет – если одни переплачивают 1-2 тысячи рублей, другим приходится увеличивать затраты в 2-3 раза.

Тем, кто решился оформить кредит, «повезет» еще больше, ведь черные автодилеры сделают так, что за ненужные опции вы заплатите втридорога.

Чтобы понять, чем может закончиться подобная афера, расскажем историю Романа:

«В сентябре решил покупать новый внедорожник и после долгих размышлений остановился на 1,4 литровом KODIAQ Active с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Привлекло то, что авто семиместное, можно ездить с друзьями и семьей, с плавным ходом и умеренным расходом топлива (5,5 л за городом). Сначала думал обратиться к официальному дилеру (цена стартовала от 1,389 млн. рублей в базовой комплектации), но потом прочитал на форумах об автосалоне в Москве, где кроссовер в нужной комплектации стоил на 280 тысяч рублей меньше. Решил ехать, о чем потом сильно пожалел. Сначала никаких проблем не было, разве что осмотреть авто нормально не получилось: менеджер постоянно отвлекал, в салоне было слабое освещение. Когда начали оформлять договор, оказалось, что придется заплатить за установленные дополнительно подушки безопасности сзади и датчик усталости водителя. За это взяли 200 тысяч рублей, и еще столько же за якобы оригинальную отделку салона. По итогу, когда уже приехал домой и начал считать, оказалось, что аналогичный вариант в родном Волгограде стоит 1 685 000 рублей, а я заплатил на 50 тысяч больше, не считая дороги туда и бензина на обратную поездку…».

БОРЬБА С МОШЕННИКАМИ И МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Хотя в теории шансы вернуть потерянные деньги есть, в реальности добиться справедливости проблематично. Многие автомобилисты просто не обращают внимания на пункты договора, где указано о неустойке при отказе от покупки или прописаны обязанности об оплате за допы. Разбирательство в суде – это затраты и никакой гарантии успеха, поэтому подавать иск стоит только, если вы оформили очень невыгодный кредит и у вас опытный адвокат. Эффективнее действует огласка, которой недобросовестные продавцы боятся сильнее судебных тяжб, ведь рискуют потерять клиентов. Как вариант – обратиться к мэру, в городскую администрацию или организацию по защите прав автомобилистов.

Михаил Чурбаков. Фото: Волга-Раст.

По мнению Михаила Чурбакова, возглавляющего отдел продаж автоцентра Volkswagen «Волга-Раст», гораздо проще для автомобилистов предупредить проблему, чем бороться с последствиями. Сотрудничество с официальным дилером – единственная гарантия того, что вы получите ту машину, которую хотите, и по той цене, которая указана изначально. Плюсом является и то, что в таком случае после покупки не придется тратиться дополнительно: на проверку по базам угнанных авто, разборки с черным автосалоном, на услуги банков и сторонних лиц, задействованных в мошеннической схеме. Также Михаил отметил, что именно в Москве сконцентрировано наибольшее количество сомнительных салонов, поэтому ехать туда за автомобилем – значит подвергать себя ненужному риску. Тем же, кто попал в руки преступников, специалист советует сразу же вызывать полицию и не вестись на уговоры «решить дело миром».

10 ПРИЗНАКОВ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО АВТОДИЛЕРА, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ ПОКУПАТЕЛЮ

Фото: Волга-Раст.

Крайне важно распознать мошенников до того, как подписывать какие-либо бумаги и тем более давать деньги, ведь чаще всего именно этот момент становится точкой невозврата.

Запомните основные признаки аферистов:

- продажа автомобилей сразу нескольких ходовых марок;

- необоснованно заниженные цены (10-30%);

- невозможность проверки идентификационного номера машины по базам ГИБДД и др.;

- откладывание времени осмотра автомобиля;

- отсутствие информации об автосалоне на официальном сайте импортера бренда;

- продажа авто с допоборудованием по более высокой стоимости;

- принудительное оформление кредита;

- задаток за автомобиль становится невозвратной комиссией за консультационные услуги, а договор о задатке становится чуть ли не обязательным;

- длительный процесс оформления документов.

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