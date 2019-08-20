2019-08-20T18:17:36+03:00
Происшествия

В Волгограде психбольная женщина набросилась с ножом на посетителей в супермаркете

Волгоградка ранила охранника и разделась догола [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Скрин видео: женщина с шизофренией чуть не убила охранника.Скрин видео: женщина с шизофренией чуть не убила охранника.
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Картина, как из фильма ужасов: по супермаркету бегает невменяемая женщина с ножом в руках, громит товар на полках и кидается на посетителей. Но все это не в кино, а в реальности - в обычном магазине в Советском районе Волгограда. Видео этого инцидента попало в сеть.

Ближе к полуночи в супермаркет, расположенный по улице Суровикинской, зашла женщина. С виду - обычная, но буквально с порога она стала громить товар на полках. Сначала взялась за алкоголь: на пол полетели бутылки. Первым остановить разбушевавшуюся женщину попытался мужчина-посетитель. Но она схватила за прилавком нож и бросилась на «обидчика», тот едва успел бросить ей под ноги корзину, чтобы хоть на мгновение остановить обезумевшую.

Остальные посетители бросились наутек. В этот момент появился охранник. Бутылки с молоком и пакеты с кефиром полетели и в него. Уличив момент, когда женщина отвернулась за очередной упаковкой, охранник сбил ее продуктовой тележкой. Но нож из рук она не выпустила.

В магазине Волгограда женщина набросилась с ножом на посетителей.ЧП

Пока охранник гонялся за психбольной, люди вызвали полицию.

- В полицию позвонили примерно в 23.00, сообщили о женщине, которая громит бутылки с алкоголем, - подтвердили «КП-Волгоград» информацию в ГУ МВД по региону. - 42-летний мужчина охранник получил колото-резаную рану голени, ему оказали медпомощь в травмпункте.

На место ЧП выезжал наряд полиции и спецбригада медиков. Но пока они ехали, женщину успели утихомирить мужчины-посетители. Лишившись ножа, волгоградка вдруг забилась в угол и стала раздеваться догола. В таком виде - «в чем мать родила» - ее и застали полиция и врачи.

- Женщину увезли в больницу, по предварительным данным у нее «шизофрения». По данному факту проводится проверка, - добавляют в волгоградском Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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