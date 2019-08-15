Чистый город, вкусный борщ и пирожки: что иностранным журналистам понравилось в Волгограде

Еще несколько лет назад такая встреча вряд ли состоялась. Но сегодня иностранные журналисты с радостью путешествуют по России, развеивая мифы и предрассудки о нашей стране, с которыми они жили всю жизнь. 15 августа в музее «Россия – моя история» прошла встреча волгоградских корреспондентов с коллегами из зарубежных СМИ. Карим Салим Муртада – шеф-корреспондент газеты «Аль-Халидж» и Ульрих Вильхельм Хайден- шеф-корреспондент газеты «Фрайтаг» - уже успели погулять по Волгограду и составить мнение о нашем городе.

- «Волгоград мне нравится. Чувствуется дух истории. Еще город чистый и красивый, особенно ваша река. Люди общительные. Это самое главное. А что еще нужно от города?» - поделился Карим Салим Муртада. Так же он рассказал, что мечтал побывать в Волгограде, потому что из истории многое помнит о Сталинграде. А немецкий журналист отметил, что ему очень понравились экскурсии.

Хотя здесь, по мнению Ульриха Вильхельма Хайдена есть над чем поработать. Он считает, что можно организовать поездки по местам, которые построили пленные немцы после Второй мировой войны. А журналист из ОЭА хотел бы, чтобы в волгоградском вузе был факультет по изучению арабского языка.

Затронули и непростую тему – о русофобии на Западе. «Наши историки изучали, что русофобия у нас всегда была, когда-то больше, когда-то меньше. Лет двести назад, многие представляли Россию как большого медведя, который хочет откусить кусочек от западной Европы. Думали, что тут только необразованные «мужики», - говорит Ульрих Вильхельм Хайден.

Карим Салим Муртада добавил, что раньше у них вообще ничего не знали о России, только то, что в Россию вообще лучше не ездить, ведь тут небезопасно. Но после чемпионата мира по футболу все изменилось.

- Россия для нашего мира, арабского мира, была как закрытый сундук, а после ЧМ-2018 мы увидели, как здесь красиво, какие люди хорошие, что никто ни на кого не нападает.

И напоследок, иностранных журналистов спросили, какие блюда им больше всего понравились.

- Знаете, мы вчера ели такую вкусную говядину. Это была самая вкусная говядина, которую я когда-нибудь пробовал, - сказал Карим Салим Муртада.

- А мне понравились ваши супы. И солянка, и рассольник, и борщ. Вот у нас, например, очень мало супов, а у вас их много, и все такие вкусные. А еще пирожки с картошкой и капустой, - добавил Ульрих Вильхельм Хайден.