Волгоградцы считают справедливой зарплату в 59 тысяч рублей

«Какую зарплату вы хотели бы получать? Ну, по крайней мере считали бы справедливой за ваш труд?», - подобные вопросы жителям в разных городах России задавали эксперты «СК "Сбербанк страхование жизни». Опросили минимум по 350 человек в 37-ми городах с населением выше 500 тысяч человек. И оказалось, что нигде ожидания людей не совпадают с их реальными зарплатами. В среднем россияне хотели бы получать 66 тысяч рублей в месяц. Волгоградцы, правда, согласны и на меньшую сумму - им, судя по опросу, достаточно будет и 59-ти тысяч.

- Такую сумму люди считают достаточной, чтобы жить на достойном уровне: покрывать все необходимые затраты и откладывать деньги на будущее, - говорится в сообщении банка.

При этом мужчины более требовательны - они в среднем хотят получать не менее 68,6 тыс. рублей, женщинам достаточно было бы и 64,2 тысячи рублей.

Надо отметить, что волгоградцы оказались вообще одними из самых менее требовательных. Даже наши соседи из Воронежа и Астрахани назвали «достойной» зарплату в 60 тысяч, а ростовчане и вовсе - 65 тысяч рублей. Скромнее, чем у волгоградцев, только запросы у жителей Липецка, Пензы, Барнаула и Рязани: они назвали справедливой зарплату в 58 тысяч рублей.

- Пока, к сожалению, 43% россиян тратят весь свой доход сразу в тот же месяц, ничего не откладывая «в копилку». А более 80% людей вообще не контролируют свои расходы и не планируют их, - говорят исследователи.

Да и как тут откладывать, если средний размер зарплаты в Волгограде едва дотягивает до 30 тысяч рублей (по данным Волгоградстата). А средняя пенсия в регионе и вовсе 13 360 рублей. Притом, что в Волгоградской области каждый третий житель - пенсионер.

Вот и возникает у наших людей когнитивный диссонанс. Наверно поэтому Волгоград и оказался в списке самых нервных городов. О чем говорит другое исследование, которое практически одновременно в банком проводили специалисты агентства Zoom Market. Они тоже опрашивали жителей разных городов России. Только у них вопрос звучал «Как часто они нервничают и из-за чего?». Волгоград в этом списке (из 20-ти городов) оказался на 12-й строчке. И чаще всего наши люди нервничают как раз из-за работы и бизнеса.

Что интересно: самыми нервными оказались жители Махачкалы, Москвы и Екатеринбурга. Они попали в тройку лидеров рейтинга, на четвертом месте Новосибирск, на пятом - Краснодар.