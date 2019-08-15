Обход вокруг Волгограда за 19 миллиардов рублей будет строить ростовская компания

Определен подрядчик, который будет строить объездную дорогу вокруг Волгограда: многомиллиардный контракт получила ростовская компания АО «Донаэродорстрой». Об этом сказано в итоговом протоколе торгов на сайте госзакупок.

Цена контракта, напомним, почти 19 миллиардов рублей. Если точнее 18 830 768 344 рубля. Заказчиком строительства является ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства».

Что известно о компании-победителе? АО «Донаэродорстрой» зарегистрировано в 1992 году, главным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Входит в группу компаний «Дон», одним из учредителей которой является экс-депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Кнышов. Его запомнили как депутата, который меньше всех проработал в думе - с декабря 2011 по октябрь 2012-го, он сам сдал мандат после того, как его обвинили в имеющейся зарубежной недвижимости и ведении бизнеса. Его партнеры в группе «Дон» - не менее известные на юге России бизнесмены Владимир Кирсанов и Николай Имедашвили.

Группа обладает крупными производственными базами, заводами и техникой для строительства разного профиля. В 2017-м компания заработала 400 миллионов чистой прибыли, в 2018-м, правда, почти в два раза меньше.

В открытых источниках имеются данные 13-ти рассматриваемых и 330 завершенных судебных делах с участием данной организации. В числе предъявленных нарушений - отказ от устранения дефектов, нерасчищенные дороги и нарушение норм выбросов вредных веществ в атмосферу.

Это не первый большой контракт для организации. Они строили и дорогу от Ростова к новому аэропорту «Платов», ремонтировали скоростную трассу М-4 «Дон», они же строили участок «Северного обхода» Ростова. В Волгограде они тоже работают. Так, в прошлом 2018-м году «Донаэродорстрой» выиграла стомиллионный контракт на ремонт дорог в Ворошиловском районе, она же ремонтировала улицу Шурухина. Эта же компания ведет реконструкцию дороги по улице Тулы (от Волжского до улицы Латошинской), цена контракта которого составляет 373 миллиона рублей. Но объездная вокруг Волгограда станет самым дорогим и крупным в портфеле группы «Дон».

Напомним, компании «Донаэродорстрой» предстоит построить четырехполосную магистраль в обход Волгограда длиной 12 километров, которая соединит две федеральные трассы - Р-22 «Каспий» и подъезд к Элисте от Р-22 с региональной автодорогой Волгоград - Котельниково и городской улицей 40 лет ВЛКСМ. Также на этой объездной им надо построить три путепровода, новый мост, три транспортных развязки и дорожную инфраструктуру для отдыха водителей. Все работы должны быть завершены к октябрю 2024 года.

И это только первый этап. Весь проект, а это 70 километров магистрали, разбит на три этапа, и его общая стоимость оценивается в 40 миллиардов рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ТТХ объездной вокруг Волгограда

Общая протяженность дороги в обход Волгограда - 71,4 км

Длина первого этапа - 12,144 км

Расчетная скорость движения -120 км/ч

Ширина полосы движения - 3,75 м

Полос движения - 4

Ширина разделительной полосы - 5,0 м

Ширина земляного полотна - 27,5 м

Ширина обочины - 3,75 м

Транспортных развязок - 3

Мост - 1

Путепроводов - 3

Скотопрогонов - 1

Площадок отдыха - 2

Протяженность линии освещения - 26,5 км

Шумозащитные экраны - 1287 м