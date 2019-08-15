2019-08-15T09:45:46+03:00
Общество

Котельниковская Земля Героев приняла вызов Гипербореи

Сотрудники компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» отправятся в Мурманскую область на соревнования по кроссфиту
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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Молодые котельниковцы – сотрудники компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» упорно готовятся к покорению Гипербореи. В далекую Мурманскую область они отправятся, чтобы пройти проверку на прочность и силу воли во время кроссфита, который пройдет на Ковдорском ГОКе в преддверии Дня «ЕвроХима». К участию в состязаниях готовится команда из пятерых специалистов, в том числе одна девушка. Спортсменам предстоит преодолеть трехкилометровую трассу препятствий и выполнить тяги, жимы, рывки, толчки, подъемы на грудь и другие командные физические упражнения.

Только спортом программа поездки не исчерпывается, и свои тайны загадочный край Гиперборейской цивилизации откроет перед котельниковцами во время этнофестиваля. Коллеги из Ковдорского ГОКа угостят молодых специалистов «ЕвроХим-ВолгаКалия» блюдами традиционной кухни саамов и коми-ижемцев, проведут шаманские обряды у огня, сплавятся по реке на байдарках и катамаранах.

Красоты Котельниковской Земли Героев ковдорцы осмотрят во время ответного визита – компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» пригласила спортсменов дружественного предприятия на «Шахтерскую соль» - забег с препятствиями, который состоится в городе Котельниково осенью этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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