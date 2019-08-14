2019-08-14T15:19:47+03:00
Экономика

ВТБ Пенсионный фонд: текущая доходность пенсионных накоплений составила 9,6% годовых

ВТБ Пенсионный фонд показал положительную динамику по итогам первого полугодия 2019 года – доходность пенсионных накоплений застрахованных лиц – клиентов фонда составила 9,6% годовых
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Текущая доходность пенсионных резервов в рамках программ негосударственного пенсионного обеспечения – 9,5% годовых.

Такого показателя удалось достичь за счет качественной и профессиональной оценки эмитентов и ценных бумаг, в которые инвестируются пенсионные активы.

На 1 июля 2019 года под управлением ВТБ Пенсионный фонд находилось более 227,5 млрд рублей пенсионных накоплений и свыше 4,5 млрд рублей пенсионных резервов.

«Стратегия нашего фонда предполагает в первую очередь клиентоориентированный подход. Мы не просто сохраняем пенсионные накопления, но и увеличиваем их. Инвестиционная политика НПФ ВТБ гарантирует сохранность средств граждан и позволяет начислять доходность даже во время нестабильности финансового рынка. Так, средняя доходность пенсионных накоплений в течение 10 лет составляет 7,86, а пенсионных резервов – 7,28%», – заявила Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

ВТБ Пенсионный фонд является одним из лидеров рынка пенсионного страхования. По итогам первого полугодия 2019 года клиентская база увеличилась до 2,7 миллиона застрахованных лиц. Активы НПФ ВТБ выросли на 23% и превысили 245 млрд рублей.

Рейтинг максимальной финансовой надежности фонда действует непрерывно с 2012 года. Накопленная доходность, распределенная на счета застрахованных лиц в рамках обязательного пенсионного страхования за период 2012-2018 гг., составила 67,35% (лучший результат на рынке НПФ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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